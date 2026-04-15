کاظمی خبر داد:

مشارکت ۹۵ میلیارد تومانی خیرین برای بازسازی مدارس آسیب‌دیده

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: عملیات بازسازی ۱۱۹۵ مدرسه آسیب دیده در حال انجام است و بازسازی ۴۵۸ مدرسه نیز تا پایان فروردین به اتمام خواهد رسید.

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش دربازدید از مدارس شهید چمران و چهارده معصوم شهر تهران گفت: عملیات بازسازی ۱۱۹۵ مدرسه آسیب دیده در حال انجام است و بازسازی ۴۵۸ مدرسه نیز تا پایان فروردین به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: عملیات نوسازی ۱۶ مدرسه صددرصد تخریب شده هم آغاز شده و این مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۶ آماده خواهند شد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین اظهار داشت: تفاهم نامه ساخت ۸ مدرسه به نام شهدای مدرسه شجره طیبه با مشارکت آستان قدس رضوی هم امضا شد و خیرین تاکنون، ۹۵ میلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی مدارس آسیب دیده مشارکت داشته اند.

