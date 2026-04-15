در ۷۲ ساعت گذشته انجام شد:
ارائه خدمات امدادی به ۵۳۴ هموطن
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با تشریح جزئیات عملیات نیروهای این سازمان در سه روز اخیر، از ارائه خدمات امدادی به ۵۳۴ نفر از هموطنان خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدحسین کبادی با اشاره به عملیاتهای انجام شده از تاریخ ۲۳ لغایت ۲۵ فروردینماه اظهار داشت: در ۷۲ ساعت گذشته، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر در مجموع به ۲۴۹ مورد حادثه اعزام شدند که در جریان این مأموریتها به ۵۳۴ نفر امدادرسانی شده است.
وی با تفکیک خدمات ارائه شده بیان کرد: از میان آسیبدیدگان حوادث اخیر، ۴۴۲ نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد ۱۴۵ نفر جهت تکمیل روند درمان به مراکز درمانی منتقل و ۴۴ نفر نیز به صورت سرپایی مداوا شدند. همچنین با انجام ۲۹ مورد عملیات نجات فنی، افراد محبوس در خودروهای حادثهدیده توسط نجاتگران رهاسازی شدند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به مداخلات این سازمان در حوادث طبیعی تصریح کرد: یکی از بخشهای مهم عملیاتهای اخیر، رهاسازی ۱۱۹ دستگاه خودروی گرفتار در حوادث طبیعی بود که طی آن ۳۸۵ نفر از سرنشینان این خودروها از شرایط مخاطرهآمیز خارج شدند.
کبادی در ادامه افزود: در پی بروز حوادث جوی و جادهای، ۳۶ نفر از هموطنان اسکان اضطراری یافته، ۱۸ نفر به اماکن امن منتقل شده و ۱۶۰ نفر نیز اقلام زیستی و اضطراری دریافت کردهاند.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان امدادونجات، وی در پایان خاطرنشان کرد: این حجم از خدمات با حضور مقتدرانه یک هزار و ۳۷۴ نیروی عملیاتی در قالب ۳۵۳ تیم تخصصی به سرانجام رسیده است که به صورت شبانهروزی در سراسر کشور آمادهباش و در خدمت هموطنان بودهاند.