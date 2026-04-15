آموزش از دور به متقاضیان بازمانده از تحصیل پایه هفتم

به گزارش ایلنا، ایرج شاه ملکی گفت: مدارس آموزش از راه دور در مناطق محروم، مرزی، عشایری و روستایی بیشتر وجود دارد و فلسفه وجودی و تاسیس این مدارس نیز جذب بازماندگان از تحصیل است که به هر دلیلی مانند شرایط سنی، شرایط اقتصادی و شرایط فرهنگی امکان حضور در مدرسه روزانه را نداشتند.

وی با بیان اینکه آموزش از راه دور یک روزنه امید برای این قشر از دانش آموزان است که بتوانند از این طریق ادامه تحصیل دهند افزود: حدوداً ۱۵۴۵ واحد آموزشی در کل کشور وجود دارد و با توجه به اینکه ۱۶ استان مرزی داریم در این استان‌ها توسعه خوبی داده شده است.

مدیر مدارس الکترونیک و از راه دور وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در مناطق برخوردار کشور آموزش از راه دور کمتر وجود دارد ادامه داد: در مناطق روستایی تعداد و درصد نفوذ بالاتر است.

شاه ملکی با بیان اینکه استقبال دختران در مناطق محروم بیشتر است گفت: این راه فرصت خوبی است خصوصاً برای بانوانی که ازدواج کرده و نتوانستند ادامه تحصیل دهند.

وی با بیان اینکه متقاضیان از پایه هفتم برای ادامه تحصیل در مدارس از راه دور می‌توانند درخواست دهند و خدمات ارائه می‌دهیم افزود: این آموزش‌ها تا پایه دوازدهم ادامه دارد. پایه دوازدهم هم در شاخه نظری و هم کارودانش؛ در شاخه کارودانش، دانش آموز باید از یک دستگاه متولی مهارت مانند سازمان آموزش جهاد کشاورزی، وزارت ارشاد، صنایع دستی، گواهی مهارت را دریافت کنند سپس دروس عمومی به وی داده می‌شود.

شاه ملکی اظهار کرد: مثلا دیپلم گرافیک رایانه حدود ۴۵ واحد مهارت است، همزمان فرد هم درس می‌خواند و هم مهارت می‌گیرد، دروس عمومی را هم مدرسه به وی می‌دهد بنابراین دیپلم گرفتن این فرد تسریع می‌شود.

انتهای پیام/