کشف انبار احتکار تجهیزات پزشکی در قم

به گزارش ایلنا، وی با اعلام این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در پی اقدامات پلیسی موفق به شناسایی یک واحد مسکونی شدند که به‌صورت غیرقانونی به محل نگهداری و احتکار تجهیزات پزشکی تبدیل شده بود.

جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: با انجام عملیات توسط مأموران پلیس و بازرسی از محل، مقادیر قابل توجهی از لوازم و تجهیزات پزشکی احتکار شده کشف و ضبط شد که ارزش تقریبی آن توسط کارشناسان ۶۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی افزود: در این عملیات، یک متهم شناسایی و دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، جانشین فرمانده انتظامی استان قم با تأکید بر ادامه برخورد قاطع با محتکران، از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

انتهای پیام/