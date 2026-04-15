جمع‌آوری یک محصول لاغری تقلبی

دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، از جمع‌آوری فوری محصول لاغری (GC) به دلیل غیرمجاز و تقلبی بودن خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از ایفدانا، بر اساس اعلام آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو، محصول لاغری جی‌سی (GC) به دلیل حاوی بودن ترکیبات مت‌آمفتامین و کافئین و تقلبی بودن، مشمول جمع‌آوری و فراخوان فوری شد. 

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مناطق آزاد موظف شدند به قید فوریت نسبت به جمع‌آوری این فرآورده اقدام و مستندات مربوطه را به سازمان ارسال کنند. 

همچنین از مردم خواسته شد در صورت مشاهده این محصول در سطح عرضه، مراتب را از طریق سامانه‌های نظارتی سازمان اطلاع دهند. 

این محصول فاقد هرگونه مجوز ساخت و توزیع بوده و مصرف آن می‌تواند عوارض جدی برای سلامت مصرف‌کنندگان داشته باشد.

 

