۲۳۵۰۱ مرکز اداری و تجاری در جنگ آسیب دید

۲۳۵۰۱ مرکز اداری و تجاری در جنگ آسیب دید
سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: ۷۲۱۵ نفر از زیر آوار حملات دشمن توسط نیروهای هلال احمر خارج شدند.

به گزارش ایلنا، مجتبی خالدی سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: ۲۷۵ شهرستان در سطح کشور مورد حمله واقع شد و ۲۳۵۰۱ مرکز اداری و تجاری، ۸۵۷ فضای آموزشی، ۳۳۹ مرکز بهداشتی، درمانی، کلینیک و داروخانه و ۳۲ مرکز دانشگاهی و آموزشی عالی آسیب دید.

وی افزود: ۵۶ مرکز هلال احمر، ۴۲ خودروی امدادی جمعیت هلال احمر، ۴۳ دستگاه آمبولانس و ۳ فروند بالگرد این جمعیت در جنگ اخیر آسیب دید. با این وجود نیروهای هلال احمر توانستند ۷۲۱۵ نفر را از زیر آوار حملات دشمن خارج کنند.

