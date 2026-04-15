استاندار تهران:
تمام زیرساختها برای برگزاری انتخابات تمامالکترونیک شوراها فراهم است
استاندار تهران با اعلام اینکه استان تهران با بیش از ۷۰۰۰ شعبه و ۸۴۵۸ نامزد تأیید صلاحیتشده، بیشترین حوزههای انتخابیه کشور را دارد، گفت: علیرغم شرایط جنگی همه زیرساختهای فنی و ارتباطی برای برگزاری اولین انتخابات تمامالکترونیک و تناسبی شوراها در تهران فراهم شده است.
به گزارش ایلنا، محمد صادق معتمدیان، در برنامه «تهران ۲۰»، در تشریح جزئیات آخرین وضعیت برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این استان با اشاره به ابلاغ تقویم انتخاباتی از سوی ستاد انتخابات کشور، گفت: تمام استانها آمادگی خود را اعلام کردهاند و در استان تهران با وجود گستردگی بالا – شامل ۴۷ حوزه شهری، بیش از ۵۵۰ حوزه روستایی و بیش از ۷ هزار شعبه رأیگیری – هماهنگیهای لازم برای تأمین زیرساختها انجام شده است.
وی افزود: خوشبختانه همه مراحل از ثبتنام تا تعیین صلاحیت توسط هیئتهای اجرایی و نظارت، حتی در شرایط جنگی اخیر، بدون وقفه پیش رفته و لیست نهایی تأیید صلاحیتشدگان به استانداری ابلاغ شده است.
استاندار تهران با تأکید بر اینکه این دوره از انتخابات برای نخستین بار در کشور به صورت تمامالکترونیک و در تهران به صورت تناسبی برگزار میشود، تصریح کرد: امروز همه فرمانداریها و بخشداریهای استان به شبکه مخابراتی متصل هستند و برای نقاط استثنایی نیز از BTS پرتابل استفاده خواهیم کرد.
معتمدیان در ادامه با ارائه آماری گفت: مجموع ثبتنامکنندگان استان تهران ۹۴۲۹ نفر بودند که از این میان ۸۴۵۸ نفر تأیید صلاحیت نهایی شدهاند. ۸۷ درصد نامزدها مرد و ۱۳ درصد زن هستند. نسبت به دوره قبل با کاهش ردصلاحیتها و افزایش حضور گروههای سیاسی روبهرو هستیم.
وی خاطرنشان کرد: این اولین انتخابات در دولت چهاردهم است و علیرغم محدودیتهای ۴۰ روز گذشته، همه دستگاهها پای کار بودهاند. در عین حال، با توجه به شرایط آتشبس موقتی کشور، منتظر تصمیم نهایی نهادهای بالادستی هستیم. اگر تصمیم بر برگزاری در موعد مقرر باشد، ۱۱ اردیبهشت ماه وعده ما پای صندوقهای رأی است و در غیر این صورت، از طریق وزارت کشور و رسانهها اطلاعرسانی خواهد شد.