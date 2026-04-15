حمله دشمن به ۲۱۰ مرکز بهداشتی و درمانی کشور

به گزارش ایلنا، شاهین آخوندزاده معاون وزیر بهداشت گفت: در جریان جنگ تحمیلی سوم برخلاف رویه‌های متعارف در جنگ‌ها، دشمن از همان ابتدا مراکز غیرنظامی از جمله حوزه‌های درمانی، آموزشی و حتی مدارس را هدف قرار داد.

وی افزود: آغاز این جنایات با بمباران یک دبستان در میناب همراه بود که در پی آن حدود ۱۷۰ دانش‌آموز جان خود را از دست دادند؛ رخدادی که به‌گفته وی در تاریخ جنگ‌ها کم‌سابقه است.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲۱۰ مرکز بهداشتی و درمانی در نقاط مختلف کشور هدف حمله قرار گرفته‌اند، گفت: بخش قابل توجهی از این مراکز، خانه‌های بهداشت در مناطق روستایی بوده‌اند که به جمعیت‌های محدود خدمات ارائه می‌دادند.

آخوندزاده ادامه داد: در این جنایات، علاوه بر مراکز دولتی، حتی بیمارستان‌های خصوصی نیز هدف قرار گرفتند که این موضوع در عرف بین‌المللی بی‌سابقه است.

وی تصریح کرد: در نتیجه این حملات و جنایات جنگی، تاکنون ۶ بیمارستان از چرخه خدمت خارج شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به بیمارستان شهدای خلیج فارس در بوشهر به عنوان یکی از مراکز مهم درمانی این استان اشاره کرد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به شهدای کادر سلامت، گفت: در این حملات، تعدادی از نیرو‌های خدوم حوزه سلامت از جمله پزشکان، داروسازان، پرستاران، تکنسین‌های اورژانس و امدادگران به شهادت رسیده‌اند که این موضوع، ضایعه‌ای سنگین برای نظام سلامت کشور است.

وی با اشاره به برخی اقدامات صورت‌گرفته در جریان این جنایات، افزود: در مواردی حتی آمبولانس‌های امدادی از جمله آمبولانس دریایی مسیر هرمز به بندرعباس که در حال انتقال بیماران اورژانسی بود، هدف قرار گرفته و تخریب شده است.

آخوندزاده در عین حال با قدردانی از ایستادگی کادر سلامت گفت: با وجود همه این شرایط، کادر سلامت کشور با روحیه‌ای جهادی و ایثارگرانه به ارائه خدمات ادامه می‌دهند و حتی نیرو‌های جوان، از جمله پرستاران تازه‌کار، در مناطق درگیر با تمام توان دبه خدمت‌رسانی ادامه دادند.

وی، این روحیه را متاثر از تجربیات دوران دفاع مقدس دانست و افزود: انتقال این تجربیات از نسل‌های گذشته به نیرو‌های جوان، موجب شده است که امروز نظام سلامت با وجود فشارها، همچنان پایدار و فعال باقی بماند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به واکنش نهاد‌های بین‌المللی گفت: با وجود آنکه حمله به مراکز درمانی، آموزشی و تحقیقاتی طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی مصداق جنایت جنگی است، اما واکنش موثری از سوی مجامع بین‌المللی مشاهده نشده است.

وی همچنین درباره تهدیدات مطرح شده علیه تاسیسات هسته‌ای بوشهر، گفت: در صورت بروز هرگونه حادثه، کشور‌های حوزه خلیج فارس بیش از ایران در معرض آسیب قرار خواهند گرفت، چرا که فاصله این تاسیسات با این کشور‌ها کمتر است.

معاون وزیر بهداشت افزود: با این حال، تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده و زیرساخت‌های درمانی مرتبط با حوادث هسته‌ای در استان بوشهر پیش‌بینی شده است و آموزش‌های لازم نیز به ساکنان منطقه ارائه شده است.

وی در پایان تاکید کرد: نظام سلامت کشور با وجود تمامی این فشارها، همچنان با توان کامل در حال ارائه خدمات است و اجازه نخواهد داد روند خدمت‌رسانی به مردم دچار اختلال شود.

