استاندار تهران:
آماده گسترش همکاریهای زیستمحیطی و اقتصادی با روسیه هستیم
استاندار تهران با تأکید بر اینکه آلودگی هوا یکی از اولویتهای اصلی مدیریت استان تهران است، گفت: با توجه به ظرفیتهای موجود در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، نوسازی ناوگان حملونقل، فناوریهای دانشبنیان و سهم بالای تهران در اقتصاد و تجارت کشور، زمینه برای توسعه همکاریهای مشترک میان تهران و استانهای فدراسیون روسیه بیش از گذشته فراهم است.
به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان در نشست با آلکسی ددوف، سفیر فدراسیون روسیه در تهران، اظهار کرد: موضوع آلودگی هوا یکی از اولویتهای اصلی مدیریت استان تهران است و در این زمینه، قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، چارچوب مشخصی را برای مدیریت این مسئله تعیین کرده و بیش از ۲۰ دستگاه و وزارتخانه در اجرای آن مسئولیت دارند و البته محوریت اصلی در این حوزه با سازمان حفاظت محیط زیست است و در استانها نیز کارگروه مدیریت آلودگی هوا به ریاست استاندار فعالیت میکند.
وی با اشاره به منشأ آلودگی هوا در تهران افزود: بر اساس بررسیها، ۵۲ درصد عوامل آلودگی مربوط به منابع متحرک شامل خودروهای سبک و سنگین، کامیونها، موتورسیکلتها و خودروهای فرسوده است و ۴۸ درصد دیگر نیز به منابع ثابت از جمله نیروگاهها، پالایشگاهها و مصارف سوختی مربوط میشود.
استاندار تهران ادامه داد: بخشی از آلودگیها نیز منشأ خارجی دارد و از کشورهای همسایه از جمله عراق، سوریه و عربستان وارد کشور میشود. در کنار آن، منشأ داخلی نیز داریم که ناشی از بیابانزایی و شکلگیری کانونهای گرد و غبار در اطراف تهران است. در نیمه نخست سال، عمده مشکل ما گرد و غبار و همچنین انتشار آلایندههایی مانند ازن است که تحت تأثیر خشکسالی، تغییرات اقلیمی و برخی آلایندههای ناشی از سوخت ایجاد میشود.
معتمدیان تصریح کرد: امسال ششمین سال خشکسالی در استان تهران را پشت سر میگذاریم و میزان بارشها نیز پایینتر از میانگین بلندمدت بوده و در ششماهه دوم سال هم به دلیل پایداری و سکون هوا، غلظت آلایندهها افزایش مییابد و شرایط آلودگی هوا در تهران تشدید میشود.
وی با بیان اینکه دولت چهاردهم اقدامات مؤثری را در این زمینه آغاز کرده است، گفت: نوسازی ناوگان خودرویی، موتورسیکلتها، اتوبوسها و تاکسیها با سرعت خوبی در دستور کار قرار گرفته و در حوزه مدیریت آلایندههای ناشی از سوخت نیز اقدامات مناسبی انجام شده است. امروز تمام بنزین توزیعی در تهران بزرگ از استاندارد یورو ۵ برخوردار است و در سطح استان تهران هیچگونه مصرف سوخت با گوگرد بالا نداریم.
استاندار تهران همچنین با اشاره به توسعه انرژیهای پاک، خاطرنشان کرد: با تأکید رئیسجمهور، نهضت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور آغاز شده و در استان تهران نیز بیش از ۱۰ هزار مگاوات مجوز برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و خورشیدی صادر و بخشی از این ظرفیت وارد مدار شده و مابقی نیز طی ماههای آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
معتمدیان با اشاره به اختیارات ویژه استان تهران در دولت چهاردهم، گفت: با توجه به جایگاه خاص پایتخت، اختیارات ویژهای به استان تهران واگذار شده که یکی از مهمترین آنها در حوزه دیپلماسی است. رویکرد دولت و شخص رئیسجمهور بر این است که استانداران اختیارات کافی برای پیشبرد امور استان خود داشته باشند و از ظرفیت دیپلماسی برای توسعه همکاریهای استانی استفاده کنند.
وی افزود: تهران از ظرفیت بالایی برای توسعه روابط اقتصادی با روسیه برخوردار است چنانکه حدود ۳۰ درصد اقتصاد کشور در استان تهران متمرکز است و نزدیک به ۶۰ درصد منابع بانکی کشور نیز در بانکهای این استان قرار دارد؛ بنابراین تهران میتواند نقش مهمی در توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور ایفا کند.
استاندار تهران ادامه داد: یکی از پیشنهادهای مهم، حرکت به سمت استفاده از پول ملی دو کشور در مبادلات تجاری و کاهش وابستگی به دلار است؛ موضوعی که روسیه نیز در همکاری با برخی کشورها تجربه آن را داشته است.
معتمدیان با تأکید بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، گفت: بخش عمدهای از مهمترین اتاقهای بازرگانی کشور و فعالان اقتصادی در استان تهران مستقر هستند و همین مسئله بستر مناسبی برای ارتقای همکاریهای مشترک اقتصادی فراهم کرده است. در همین راستا، پیشنهاد میکنیم تبادل هیئتهای اقتصادی، عمرانی و تخصصی میان استان تهران، مسکو و دیگر استانهای روسیه در دستور کار قرار گیرد تا ظرفیتها و زمینههای همکاری به صورت دقیق و کارشناسی بررسی شود.
بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری تهران، وی در پایان با استقبال از توسعه همکاریهای استانی میان ایران و روسیه اظهار کرد: از این پیشنهاد بهطور کامل حمایت میکنیم و امیدواریم همکاریهای بینالمللی میان استان تهران و استانهای فدراسیون روسیه به نتایج ملموس و مؤثر منتهی شود و همچنین آمادگی داریم با هماهنگیهای لازم، زمینه بازدید سفیر روسیه از مراکز اقتصادی استان تهران را نیز فراهم کنیم.