جانشین پلیس راه راهور اعلام کرد:
ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور
جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای محورهای کشور، از ترافیک سنگین محورهای منتهی به استانهای شمالی و بارشهای باران در برخی از استانها خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی جادههای کشور در صبح ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران–شمال بهویژه در محدوده تونل شماره ۱۸ و انتهای آزادراه، سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در جاده چالوس نیز در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه و همچنین در محدودههای ولیآباد، هرازچم و دزدبن، ترافیک سنگین جریان دارد.
به گفته وی، محور هراز در مسیر جنوب به شمال به خصوص در محدودههای گزنک و سهراهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده و همچنین در مسیر شمال به جنوب محورهای چالوس، هراز و آزادراه تهران–شمال نیز ترافیک روان است.
سرهنگ محبی در خصوص وضعیت جوی محورهای شمالی گفت: محور چالوس دارای بارش پراکنده برف و باران همراه با مهگرفتگی در ارتفاعات است و در محور فیروزکوه نیز مهگرفتگی در ارتفاعات گزارش شده است.
سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.
وی با اشاره به وضعیت جوی سایر استانها افزود: در برخی محورهای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، مازندران و گلستان بارش برف و باران جریان دارد و در برخی از محورهای استان گیلان نیز بارش باران گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از انسداد برخی محورهای شریانی خبر داد و گفت: محور قدیم بستانآباد–میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیر جایگزین قرهچمن–راه فرعی هشترود–میانه انجام میشود. همچنین آزادراه تبریز–زنجان در حدفاصل عزیزکندی تا قویونقشلاقی در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین هدایت میشود.
وی ادامه داد: کمربندی شرقی شهر کرمانشاه نیز در هر دو مسیر مسدود است و تردد از داخل شهر و کمربندی غربی انجام میشود. همچنین محور پاتاوه–دهدشت بهعنوان محور غیرشریانی مسدود اعلام شده است.
سرهنگ محبی در پایان خاطرنشان کرد: برخی محورهای کشور از جمله گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سیسخت–پادنا و وازک–بلده نیز به دلیل شرایط فصلی تا اطلاع ثانوی مسدود هستند و رانندگان پیش از سفر حتماً از آخرین وضعیت جادهها اطلاع کسب کنند.