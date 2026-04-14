به گزارش ایلنا، پویش جان‌فدا برای اعلام آمادگی مردم ایران در جهت نقش‌آفرینی مؤثر در مقابله با دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی و دفاع از ایران اسلامی، راه‌اندازی شده است.

بیش از ۲۳ میلیون تن از مردم غیور ایران در این پویش شرکت کرده‌اند.

مردم می‌توانند برای شرکت در این پویش، عدد ۱ را به شماره ۳۰۰۰۱۱۵۵ ارسال یا به نشانی janfadaa.ir مراجعه کنند.

ثبت‌ نام برای افراد ۱۲ سال به بالا مجاز است، بنابر این از ثبت‌ نام افراد زیر این سن، خودداری شود.

با توجه به درخواست‌های مکرر بانوان، امکان ثبت‌ نام برای آنان نیز فراهم شده است.

گفتنی است، ثبت‌ نام با هر گوشی و هر سیم‌کارت، فقط یک‌ بار حساب می‌شود.

انتهای پیام/