وی افزود: از ابتدای سال 1404 تمرکز اصلی بر تقویت ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات بوده است، در جریان جنگ دوازده‌روزه نیز با وجود شرایط خاص کشور، هیچ وقفه‌ای در تأمین دارو و تجهیزات ایجاد نشد و وزیر بهداشت به‌صورت هفتگی روند تأمین و ذخایر را پیگیری کرده و معاونت توسعه نیز گزارش‌های منظم ارائه داده است.

پیرصالحی ادامه داد: در پایان سال 1403، با وجود شرایط سخت مالی، حدود 55 درصد از بدهی‌های حوزه دارو و تجهیزات پرداخت شده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده این رقم در آخرین روزهای سال 1404 به 65 درصد افزایش یافت و بخش قابل توجهی از بدهی بیمارستان‌ها تسویه شد. همچنین پرداخت کارانه پزشکان، پرستاران و کادر درمان نیز توسط وزارت بهداشت در این بازه زمانی انجام گرفت.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به شرایط جنگ اخیر اظهار کرد: در اوج روزهای درگیری، با پیگیری‌های مستمر وزیر بهداشت از سازمان برنامه و سایر نهادهای مرتبط و همراهی مجموعه مدیریتی، تلاش شد هیچ اختلالی در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات ایجاد نشود.

وی افزود: در جریان جنگ اخیر تعدادی از شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی دچار آسیب‌هایی شدند که با مدیریت میدانی و پیگیری‌های فوری، روند تأمین و توزیع اقلام سلامت با کمترین تأثیر ادامه یافت و خللی در دسترسی مردم به دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد نشد.

پیرصالحی با اشاره به اقدامات میدانی مدیران حوزه غذا و دارو در ایام جنگ و تعطیلات نوروز گفت: در این مدت مدیران ارشد سازمان غذا و دارو بازدیدهایی از کارخانجات تولیدکننده فراورده‌های سلامت اعم از دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک داشتند و روند تولید، توزیع و ترخیص کالا به‌صورت مستمر پایش شد تا در تأمین اقلام سلامت مشکل خاصی وجود نداشته باشد.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان با بیان اینکه موجودی اقلام حیاتی در سطح مطلوبی رصد و مدیریت می‌شود، تأکید کرد: تقویت ذخایر استراتژیک در اولویت برنامه‌های سازمان غذا و دارو قرار دارد و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پایداری زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور در همه شرایط تضمین خواهد شد.