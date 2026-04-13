دستورالعمل جدید وزارت علوم درباره نحوه آموزش در دانشگاهها
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر ضرورت آمادگی دانشگاهها برای سناریوهای مختلف و تداوم بدون وقفه فعالیتهای آموزشی با استفاده از آموزش مجازی و روشهای انعطافپذیر تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در نشست مشترک با سعید حبیبا معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، معاونان و مدیران این سازمان، با قدردانی از زحمات مجموعه امور دانشجویان در سال تحصیلی گذشته گفت: با توجه به شرایط خاصی که کشور در آن قرار دارد و تأثیر متقابل حوزههای آموزشی و دانشجویی بر یکدیگر، برگزاری این نشست به منظور هماهنگی، همفکری و همافزایی حوزه معاونت آموزشی و دانشجویی کشور بود که با تبادلنظر و همفکری بتوانیم بهترین برنامه تحصیلی را در دوران جنگ و پساجنگ ارائه دهیم.
وی افزود: هدف اصلی جلسه، آمادهسازی دانشگاهها برای سناریوهای مختلف و فراهم کردن شرایط مناسب برای استمرار روند آموزش است تا دانشجویان بتوانند بدون وقفه فعالیتهای آموزشی خود را ادامه دهند.
معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به بخشنامه اخیر این وزارتخانه تأکید کرد: تا اطلاع ثانوی کلاسهای درس بهصورت مجازی برگزار میشود؛ با این حال از دانشگاهها خواسته شده آموزش را بهصورت منعطف اجرا کنند و شرایط دانشجویان را در نظر بگیرند.
به گفته واحدی، امکان استفاده دانشجویان از کلاسها بهصورت آفلاین، بهرهگیری از آرشیوهای سالهای گذشته و تبادل محتوای آموزشی بین دانشگاهها فراهم خواهد شد تا با وجود ناپایداریهای احتمالی اینترنت، کیفیت آموزش حفظ شود.
وی درباره نحوه برگزاری کلاسهای عملی نیز توضیح داد: برخی از درسهای عملی که قابلیت ارائه مجازی دارند، به همین شکل برگزار میشوند؛ اما در مواردی که امکان برگزاری مجازی وجود ندارد، تصمیمگیری به عهده دانشگاه و گروه آموزشی مربوط است تا بر اساس شرایط، تدابیر لازم برای زمان مناسب اتخاذ شود.
معاون آموزشی وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دانشجویان بینالملل اشاره کرد و گفت: به دلیل اینکه این دانشجویان در خارج از کشور، امکان دسترسی به برخی سامانههای داخلی را ندارند، هماهنگیهایی با مرکز فناوری اطلاعات وزارت علوم انجام شده تا دسترسی لازم برای آنان ایجاد شود.
وی افزود: همچنین بخشی از دانشگاهها که به اینترنت بینالملل دسترسی دارند، کلاسهای بینالملل را از این طریق برگزار خواهند کرد. در صورت مهیا نبودن امکان اجرای این دو روش، از شیوههای آفلاین برای جلوگیری از توقف آموزش دانشجویان بینالملل استفاده میشود.
نشست مشترک سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امروز ۲۴ فروردینماه ۱۴۰۵