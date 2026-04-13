بررسی مشکلات حوزه غذا و دارو با حضور وزیر بهداشت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن بررسی مشکلات و چالشهای سازمان غذا و دارو در دوران جنگ گفت: با وجود فشارهای موجود، حوزههای دارو، غذا و تجهیزات پزشکی با کمبود جدی مواجه نشد.
به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، محمدرضا ظفرقندی با حضور در سازمان غذا و دارو، ضمن تبریک سال جدید، در جریان مسائل و چالشهای این سازمان قرار گرفت و درباره راهکارهای بهبود شرایط با مدیران این سازمان گفت و گو کرد.
وی در این دیدار با اشاره به تلاشهای شبانهروزی کارکنان سازمان غذا و دارو در دوره جنگ، اظهار کرد: با وجود فشارهای موجود، حوزههای دارو، غذا و تجهیزات پزشکی با کمبود جدی مواجه نشد و شاهد حفظ ثبات قابلقبولی در تأمین دارو بودیم.
در این نشست که با حضور رییس و مدیران سازمان غذا و دارو برگزار شد، مشکلات و چالشهای سازمان غذا و دارو در دوران جنگ بررسی و پیشنهادهایی برای رفع و مدیریت این مسائل مطرح شد.
همچنین در جریان این بازدید، وزیر بهداشت با تعدادی از مراجعهکنندگان به سازمان غذا و دارو گفت و گو کرد و از نزدیک در جریان درخواستها و مسائل آنان قرار گرفت.