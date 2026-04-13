۵ دقیقه؛ میانگین زمان حضور آتشنشانی در عملیاتهای جنگ
مدیر عامل سازمان آتشنشانی تهران گفت: در ۴۰ روز جنگ رمضان، ۳۴ آتشنشان مصدوم شدند و چهار ایستگاه آتشنشانی آسیب دادند.
به گزارش ایلنا، قدرتالله محمدی مدیر عامل سازمان آتشنشانی تهران از آغاز حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، آتشنشان به صورت شبانهروزی و بدون وقفه در صحنه حضور داشتند و با میانگین زمان ۵ دقیقه، به حوادث رسیدگی کردند.
وی افزود: فرماندهی میدانی عملیاتها بر عهده سازمان آتشنشانی بود و نیروها تا آخرین لحظه برای جستجوی محبوسان و پیکرهای باقیمانده در زیر آوار تلاش کردند. همچنین عملیات آواربرداری نیز با استفاده از تجهیزات سبک و سنگین و امکانات تأمین شده از سوی شهرداری انجام شد.
محمدی با اشاره به خسارات وارد شده به سازمان آتش نشانی تهران، گفت: در این مدت، حدود ۳۴ نفر از آتشنشانان در حین مأموریتها دچار مصدومیت و آسیبهایی از جمله اصابت ترکش شدند.
وی ادامه داد: چهار ایستگاه آتشنشانی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد خسارت دیدند که به دلیل نبود امکان بهرهبرداری، مأموریتهای آنها به ایستگاههای دیگر منتقل شده و روند بازسازی ایستگاهها در حال انجام است.
مدیر عامل سازمان آتشنشانی تهران گفت: در مجموع، نیروهای آتشنشانی با همکاری سایر دستگاههای امدادی موفق شدند حدود ۴۰۰ نفر از شهروندان را از میان آوار، شعلههای آتش و شرایط بحرانی نجات دهند. بسیاری از این افراد دچار مصدومیت بودند و تعدادی همچنان در مراکز درمانی بستری هستند که امیدواریم هرچه سریعتر بهبود یابند.
وی از همراهی مردم قدردانی و تصریح کرد: از همه شهروندان که در این ایام همکاری بسیار خوبی با نیروهای امدادی داشتند، صمیمانه تشکر میکنم. کاهش ترافیک شهری نقش مهمی در تسریع رسیدن نیروها به محل حوادث داشت و این موضوع به طور محسوسی در روند عملیاتها مؤثر بود.
محمدی افزود: مردم در محل حادثه با ارائه کمکهایی مانند تغذیه، آب و نوشیدنی به نیروهای امدادی، حمایت قابل توجهی از آتشنشانان داشتند. حضور پرانرژی و روحیه بخش شهروندان در صحنه، موجب تقویت انگیزه و افزایش توان عملیاتی نیروها شد.
وی ادامه داد: برای تمامی مصدومان این حوادث آرزوی سلامتی داریم و امیدواریم با عنایت الهی، همه آسیبدیدگان هرچه زودتر بهبود کامل خود را بهدست آورند.