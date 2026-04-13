به گزارش ایلنا، رئیس دانشگاه ملی مهارت در آیین بزرگداشت شهدای دانشگاه گفت: دانشگاه ملی مهارت در طی این جنگ، ۴ دانشجوی شهید و ۱۷ فارغ‌التحصیل شهید تقدیم کشور کرد و مجموع شهدای دانشگاه به بیش از ۲۵۰ نفر رسید.

وی افزود: ۲۷ ساختمان دانشگاه به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد هدف قرار گرفت و افزون بر ۳۲ میلیارد تومان خسارت وارد شد. زمانی اضافه کرد: بیشترین آسیب به یکی از دانشکده‌های دخترانه تهران بود که سه مرتبه هدف حمله مستقیم و یک مرتبه هدف حمله غیر مستقیم قرار گرفت.

