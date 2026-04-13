برگزاری پویش ملی جانم ایران توسط دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین سیدعباس موسوی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علمی کاربردی گفت: با مشارکت دبیرخانه هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه جامع علمی کاربردی و مرکز امور مدرسان دانشگاه، پویش ملی جانم ایران روز ۱۵ فروردین‌ماه آغاز شد.

وی در ادامه اظهار داشت: در این پویش، اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی دل‌نوشته‌های خود پیرامون جنگ رمضان به اشتراک می‌گذارند.

وی تصریح کرد: این حرکت فرهنگی با هدف برجسته‌سازی نقش آگاهی‌بخش و مسئولانه دانشگاهیان در صیانت از هویت و میراث کشور و نقش و جایگاه اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه در بحران‌های اجتماعی شکل گرفته است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: در این پویش، تاکنون بیش از ۴۰۰ عضو هیات علمی و مدرس دانشگاه شرکت کرده‌اند و با انتشار دل‌نوشته‌ها و پیام‌های صادقانه خود، بر این نکته تأکید کردند که در پرتو دانش و وجدان ملی، هر سخنی که از دل برخیزد می‌تواند جلوه‌ای از عشق به میهن و سدی در برابر هرگونه تحریف فرهنگی باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی در ادامه گفت: اعضای هیأت علمی و مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یکی از ارکان اصلی فرهنگ‌سازی و آموزش در جامعه، رسالتی مهم در انتقال صدای آگاهانه، مسئولانه و برخاسته از هویت ایرانی بر عهده دارند و پیوند میان دانش، مسئولیت اجتماعی و علاقه به وطن را الگویی برای نسل‌های آینده ترسیم می‌کنند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی در خاتمه ضمن قدردانی از مشارکت پرشور دانشگاهیان در این پویش، توفیق روزافزون آنان را از خداوند متعال خواستار شد.

مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌توانند در صورت تمایل با عضویت در کانال اطلاع‌رسانی مدرسان دانشگاه به نشانی ble.ir/join/A۱yA۸UC۳Pn به این پویش بپیوندند و آثار خود را ارسال کنند. آثار رسیده از طریق لینک https://dec.uast.ac.ir/fa/album/۶۸۴ قابل مشاهده است.

انتهای پیام/