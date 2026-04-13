شهادت ۴۱ نفر از خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به آسیب سه هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد در جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی گفت: در این جنگ ۴۱ نفر شهید و ۸ نفر جانباز شدند.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی کمیته امداد، سیدمرتضی بختیاری در هفتمین نشست ستاد پشتیبانی مردمی «جنگ رمضان» ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) به تشریح آخرین وضعیت خانوارهای تحت حمایت این نهاد در حوادث اخیر پرداخت و اعلام کرد: حدود سه هزار خانوار آسیبدیده تحت حمایت کمیته امداد شناسایی شدهاند که میزان خسارات آنان از شکستگی شیشه و پنجره منازل تا تخریب کامل واحدهای مسکونی، حتی در برخی روستاها، را شامل میشود.
وی با اشاره به ویژگیهای خاص «جنگ رمضان» و حضور گسترده و پرشور مردم در میدان، این همدلی و همراهی را نشانه تأثیر معنوی و «تصرّف قلبی» امام زمان(عج) در قلوب مردم دانست و افزود: همانگونه رهبر شهیدمان بارها تأکید کردهاند، خدمت به مردم بهویژه خانوادههای آسیبدیده، بزرگترین افتخار و سرمایه معنوی ماست.
رئیس کمیته امداد در پایان با قدردانی از تلاشهای صادقانه اعضای ستاد و همه خادمان عرصه خدمترسانی تصریح کرد: آنچه در این میدان انجام میدهیم، نه مقام، نه خانواده و نه هیچیک از امور دنیوی، بلکه همین خدمات خالصانه است که در عالم آخرت به کار ما خواهد آمد.