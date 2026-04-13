ترافیک نیمه سنگین محورهای منتهی به تهران

وی گفت: ترافیک در مسیر رفت و برگشت آزادراه تبریز – زنجان حد فاصل سه‌راهی عزیزکندی تا قویون قشلاق نیمه‌سنگین است و در محور هشترود – مراغه – قره‌چمن نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم.

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور هم تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (هر دو مسیر رفت و برگشت) روان و فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

وی با اشاره به بارش برف و باران در برخی جاده های کشور، گفت: در محورهای ارتباطی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، گلستان، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، کرمانشاه، کردستان، ایلام، مرکزی، قم و بوشهر باراش برف و باران گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور همچنین درباره محورهای مسدود شریانی اعلام کرد: محور قدیم بستان‌آباد – میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره‌چمن – راه فرعی هشترود – میانه انجام می‌شود.

وی افزود: آزادراه تبریز – زنجان در حدفاصل عزیزکندی تا قویون قشلاق در هر دو مسیر مسدود است و تردد از مسیر جایگزین سه‌راهی عزیزکندی به هشترود و سپس هشترود به قویون قشلاقی هدایت می‌شود. همچنین کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از داخل شهر و کمربندی غربی انجام می‌شود.

سرهنگ قلی‌نیا گفت: جاده گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا و وازک – بلده نیز همچنان مسدود(انسداد فصلی) است.