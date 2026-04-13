به گزارش ایلنا از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس‌ نژاد با اعلام این خبر گفت: یک تن از اهالی روستای رودافشان دماوند شب گذشته ۲۳ فروردین ماه، هنگام عبور از حاشیه روستا، یک خرس قهوه‌ ای را مشاهده و از آن فیلم‌ برداری کرده و بلافاصله موضوع را به محیط‌ بانان پاسگاه محیط‌ بانی رودافشان اطلاع داده است.

او با قدردانی از این همکاری مردمی بیان داشت: این خرس متعلق به جمعیت خرس‌ های حاضر در منطقه شکارممنوع کوه سفید است که در بخش شرقی این منطقه و پیرامون غار رودافشان زیست می‌ کنند.

عباس‌ نژاد افزود: خرس قهوه‌ ای یکی از گونه‌ های ارزشمند اکوسیستم منطقه است و نقش مهمی در احیای طبیعی، پراکنش دانه‌ ها و باززایی پوشش گیاهی دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: محیط‌ بانان به صورت شبانه‌ روزی در منطقه حضور دارند و جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.

این مقام مسئول از اهالی خواست در صورت مشاهده حیات‌ وحش، بدون نزدیک شدن یا ایجاد مزاحمت، موضوع را به اداره محیط‌ زیست اطلاع دهند.