به گزارش ایلنا، سعید مهرزادی گفت: در پایش‌هایی که از خطوط تولید شیرخشک در کارخانجات نقاط مختلف کشور داشتیم، مشخص گردید که تولید شیرخشک‌های رگولار، متابولیک و رژیمی با ظرفیت مطلوب در جریان است و هیچ‌گونه کمبودی در سطح تولید وجود ندارد.

وی افزود: بخش اعظم شیرخشک‌های رگولار موجود در بازار از نظر ترکیبات تغذیه‌ای هم‌ارز هستند و در صورت عدم موجودی یک برند خاص، جایگزین‌های هم‌رده کاملاً پاسخگوی نیاز کودکان خواهند بود.

مهرزادی با عنوان این مطلب که صنعت فرآورده‌های سلامت کشور سربلند از آزمون سخت تاب‌آوری بیرون آمده است، ادامه داد: با وجود تمامی چالش‌ها، هیچ‌گونه کمبودی در زمینه شیرخشک نوزاد وجود ندارد.

سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو با تاکید بر پایش مستمر و به‌روزرسانی گزارش‌ها و آمارها، تصریح کرد: از هموطنان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه افزایش قیمت غیرمجاز یا عدم دسترسی به شیرخشک، موضوع را از طریق سامانه‌های رسمی سازمان غذا و دارو اطلاع دهند تا پیگیری فوری صورت پذیرد.

