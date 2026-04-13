بر اساس این گزارش، تهاجم رژیم های صهیونیستی - آمریکایی به واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی مهم ۱۰ استان آذربایجان‌ شرقی، البرز، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، مرکزی، یزد، گیلان و فارس، تبعات محیط زیستی از شدت های «کم»، «متوسط» تا «زیاد» در پی داشته است.

همچنین ابنیه و تجهیزات ادارات کل حفاظت محیط زیست در ۱۰ استان کشور تحت تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکایی قرار گرفته است که شامل استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز، ایلام، تهران، خوزستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و هرمزگان هستند، پراکنش این خسارات در ۲۰ شهرستان بوده و شدت خسارات وارده «کم» یا «متوسط» و در موارد اندکی «زیاد» بوده است.

به عنوان مثال تنها در یک مورد از خسارات به ابنیه، موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی واقع در پارک چمران کرج دچار آسیب دیدگی «زیاد» شده است.

براساس این گزارش؛ مناطق تحت مدیریت سازمان در هفت استان شامل هرمزگان، مرکزی، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، البرز و تهران مورد حمله و تهاجم دشمن صهیونیستی - آمریکایی قرار گرفت که ۱۳ منطقه حفاظت شده در این هفت استان دچار آسیب از کم تا خیلی زیاد شده اند.

این گزارش اضافه می کند که در استان خوزستان ساحل خلیج بهرگانسر در هرمزگان، جزایر قشم، لارک و هنگام، در استان مرکزی مناطق حفاظت شده هفتادقله در محدوده مناطق قوشد، شانق، خیرآباد، در استان سیستان و بلوچستان سواحل پزم، تنگ، پسابندر، رمین، جزایر مرجانی، خلیج گواتر، مرکز پرنده نگری، منطقه حفاظت شده کوه بیرک و تالاب هامون هیرمند، در استان فارس منطقه حفاظت شده ارژن - کوه بیل، در کردستان محدوده پناهگاه حیات وحش زریبار، در البرز منطقه حفاظت شده البرز جنوبی و همچنین در تهران منطقه خجیر و سرخه حصار مورد تهاجم قرار گرفته و خساراتی به آن ها وارد شده است.

همچنین در این گزارش آمده است که کل حجم مواد نفتی دچار حریق در سه مجموعه از مخازن نفت تهران در شهران، شهرری و کوهک مجموعا بیش از ۳۶۰ هزار متر مکعب بوده است که در مجموع حجم معادل دی اکسید کربن منتشر شده ناشی از این حریق نزدیک به ۱ میلیون تن برآورد می شود، بررسی های کارشناسان نشان می‌دهد که در این تهاجم وحشیانه نزدیک به ۴ هزار تن ترکیبات آروماتیک یا ترکیبات آلی فرار که باعث تهدید جدی سلامت محیط زیست می شود، انتشار یافته است، علاوه بر این حملات رژیم صهیونیستی به مخازن سوخت فردیس البرز نیز بالغ بر ۵۳ هزار تن دی اکسید کربن وارد جو کرده و منجر به انتشار حدود ۲۲۰ تن ترکیبات آروماتیک شده است.

سازمان حفاظت محیط زیست ضمن استمرار بررسی ها و پایش های میدانی و تخصصی، با تکمیل گزارشات مستند درباره «آسیب های محیط زیستی جنگ رمضان»، پیگیری و مطالبه گری موضوع از نهادهای بین المللی را با اولویت در دست اقدام دارد.