به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، علی رضا رشیدیان در ابتدای نشست شورای مدیران حج و زیارت از عملکرد کارگزاران و کارکنان حج و زیارت در راه اندازی ایستگاههای صلواتی برای خدمت‌رسانی به مردم، حضور در «پویش کاشت نهال مثمر» و همچنین حرکت دسته عزاداری در اربعین رهبر شهید انقلاب تشکر کرد.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد کارگزاران برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای حج تمتع ۱۴۰۵ و زمان اندک تا اعزام‌ها گفت: ما براساس وظیفه ذاتی در امور اجرایی پرنامه ریزی‌های لازم را انجام می‌دهیم و در مورد حج تمتع سال جاری نیز در صورت مجوز و تاییدیه‌های لازم، اقدامات نهایی مربوط به تشرف، همانند دریافت روادید و سایر موضوعات به سرعت انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به گزارش‌های ارایه شده از سوی معاونان سازمان مبنی بر جزییات اقدامات گفت: طبق شرایط کنونی باید برای همه سناریوها همانند اعزام‌های زمینی، زمینی – هوایی یا حتی هوایی آمادگی کامل داشته باشیم که در این خصوص تمامی فرآیندها از سوی مدیران و کارشناسان بررسی شده است.

وی با اشاره به سفر هیئتی از سازمان حج و زیارت به کشور عراق و گفتگو با مسئولان حج و دست اندرکاران اجرایی این کشور مبنی بر تسهیل امور حجاج برای سفر زمینی گفت: بحمدالله مسئولان محترم کشور عراق قول مساعدت کامل برای خدمت‌رسانی به حجاج ایرانی را داده‌اند و در صورت اعزام‌های زمینی هماهنگی لازم صورت گرفته و تمامی تمهیدات برای سفری ایمن همراه با سلامت و عزت اندیشیده شده است.

رشیدیان با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها برای اعزام۳۰ هزار نفر و تغییرات در ساختار کاروان‌ها گفت: لیست ۲۳۱ کاروان جدید روی سامانه قرار دارد که بیش از ۱۲ هزار نفر نام‌نویسی کرده اند. در روند جدید متقاضیان که پیش از این در کاروان‌های حج ثبت نام کرده بودند می‌توانند در کاروان‌های جدید که روی سامانه حج من به آدرس my. haj. ir قرار دارد نام‌نویسی کنند.

رشیدیان تاکید کرد: با توجه به تفاهمات با دولت عربستان و اعلام آمادگی وزارت حج و عمره عربستان درخصوص میزبانی از حجاج ایرانی در کنار سایر حجاج کشورهای اسلامی و صدور ویزا، امیدواریم حج پیش رو حجی توام با عزت، امنیت، سلامت و کرامت برای همه حجاج به ویژه حجاج ایرانی باشد و اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داریم.

سرعت عمل در اقدامات و ابتکارات مطابق شرایط موجود در اعزام حج، آمادگی کامل برای اعزام‌ها مطابق برنامه ریزی‌ها چه زمینی یا هوایی، اهتمام ویژه به سفری ایمن و عزتمند، آمادگی ۸ ایستگاه پروازی در صورت راه اندازی اعزام‌های هوایی، برنامه ریزی برای بهره مندی از راه آهن و اتوبوس‌های با کیفیت در صورت اعزام زمینی، نهایی شدن قرارداد با ۱۶ هتل در مدینه و ۲۴ هتل در مکه و آشپزخانه‌های مرکزی در این دو شهر، مشخص شدن مدیران کاروان‌ها و مجموعه ها، برنامه ریزی برای اسکان مشاعر، انتخاب عوامل از میان افراد جوان‌تر برای خدمت‌رسانی بهتر، بررسی برای ارایه اینترنت همراه زائران حج سال جاری، آسیب‌شناسی عملیات عمره، برنامه ریزی برای اعزام‌های عتبات تا نیمه اردیبهشت ماه، ثبت نام متقاضیان عتبات در سامانه جامع عتبات، قرار گرفتن ۶۱ کاروان روی سیستم عتبات، بازگشت وجه افرادی که انصراف داده‌اند از جمله محورهای اصلی این نشست در حوزه‌های حج و عتبات بود.

