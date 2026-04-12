به گزارش ایلنا، نوید خاصه‌باف در نشست با معاونان و مدیران سازمان در تشریح آخرین اقدامات با اشاره به نقش‌آفرینی کارکنان شهرداری تهران در دوران جنگ و همچنین ایام تعطیلات نوروز، افزود: مجموعه‌های مختلف شهرداری به‌ ویژه سازمان‌های عملیاتی، گروه‌های جهادی، آتش‌نشانی و مدیریت بحران، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل می‌شدند و با مدیریت میدانی شرایط اضطراری، اسکان آسیب‌دیدگان و رسیدگی به خسارت‌دیدگان، نقش مؤثری در حفظ کرامت انسانی شهروندان ایفا کردند؛ اقدامی که فراتر از وظایف سازمانی و در امتداد روحیه جهادی و فرهنگ ایثار انجام شد.

وی همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه‌های حراست و بازرسی در شهرداری تهران و سازمان‌ قدردانی کرد و گفت: این تلاش‌ها موجب شد روند خدمات‌رسانی در هیچ مقطعی متوقف نشود و امور اجرایی با نظم و انسجام ادامه یابد.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران با اشاره به شرایط ویژه دوران جنگ و آتش‌بس خاطرنشان کرد: این دوره بار دیگر نشان داد که ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی کشور در شرایط سخت، توان عبور از بحران‌ها را دارد و ملت ایران در میدان‌های دشوار، همواره حضوری تعیین‌کننده و الهام‌بخش داشته است.

خاصه‌باف در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش سازمان سرمایه‌گذاری در توسعه شهری، اظهار کرد: این سازمان به‌ عنوان بازوی اقتصادی شهرداری تهران، مأموریت دارد از طریق مدل‌های نوین مشارکتی، زمینه بازسازی و توسعه زیرساخت‌های شهری را فراهم کند.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اقدام، بازسازی اماکن آسیب‌دیده جنگ با مدل مشارکتی‌ است که با هدف بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در حال طراحی و نهایی‌سازی بوده و پس از تکمیل، برای ارائه به شورای اسلامی شهر تهران آماده خواهد شد.

مدیر عامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، همچنین به وضعیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری در شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: در چهار سال گذشته، پروژه‌های شهری بسیار قدیمی تعیین تکلیف و تأمین مالی شدند که نقش مهمی در بهبود وضعیت منابع مالی شهرداری داشته است.

به گفته خاصه‌باف، تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌های قدیمی و نیمه‌تمام در کنار آغاز پروژه‌های جدید، از اولویت‌های اصلی سازمان است؛ با این حال تأکید می‌شود که هیچ‌گونه شتاب‌زدگی نباید منجر به نادیده گرفتن اصول قانونی و انضباط مالی شود.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، ادامه داد: رویکرد ما مبتنی بر عدالت، شفافیت و بهره‌وری حداکثری از منابع شهری‌ است تا بتوانیم پروژه‌هایی ماندگار و اثرگذار برای نسل‌های آینده را به اجرا برسانیم.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، جلسات شورای معاونین به‌ صورت مستمر در حال برگزاری‌ است و برنامه‌ریزی‌ها با هدف افزایش سرعت تصمیم‌گیری و ارتقای بهره‌وری چه در دوره بحران و چه پس از آن ادامه خواهد داشت.

