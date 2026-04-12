آموزش مجازی در مدارس تا پایان سال ادامه دارد
بنا بر اعلام رئیس سازمان مدارس غیردولتی، آموزش مجازی تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزشوپرورش بر لزوم حفظ امنیت جانی دانشآموزان تاکید کرد و افزود: آموزشها تا پایان سال تحصیلی بهصورت مجازی خواهد بود.
به گفته وی مدارس، بهویژه مدارس غیردولتی، موظفند تعهدات آموزشی خود را اجرا کنند و برنامههای تکمیلی برای جبران عقبماندگی دانشآموزان پس از امتحانات خرداد در قالب فعالیتهای تابستانی برگزار خواهد شد.