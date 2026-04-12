آموزش مجازی در مدارس تا پایان سال ادامه دارد

به گزارش ایلنا، احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش بر لزوم حفظ امنیت جانی دانش‌آموزان تاکید کرد و افزود: آموزش‌ها تا پایان سال تحصیلی به‌صورت مجازی خواهد بود.

به گفته وی مدارس، به‌ویژه مدارس غیردولتی، موظفند تعهدات آموزشی خود را اجرا کنند و برنامه‌های تکمیلی برای جبران عقب‌ماندگی دانش‌آموزان پس از امتحانات خرداد در قالب فعالیت‌های تابستانی برگزار خواهد شد.



