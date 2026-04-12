نجات ۴۰۰ شهروند از زیر آوار در ایام جنگ

به گزارش ایلنا، قدرت‌الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با تشریح عملکرد نیروهای این سازمان در جریان جنگ رمضان، بر اجرای گسترده عملیات‌های امداد و نجات در سطح شهر تاکید کرد.

وی اظهار داشت: در مدت بیش از ۴۰ روز گذشته و همزمان با شرایط بحرانی، حدود ۴۰۰ نقطه اصابت به سازمان اعلام شد که نیروهای آتش‌نشانی در تمامی این مأموریت‌ها حضور فعال داشتند.

محمدی با اشاره به عملیات‌های نجات افزود: در این مدت، آتش‌نشانان موفق شدند حدود ۴۰۰ نفر را از زیر آوار نجات دهند که نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی و آمادگی بالای نیروهای عملیاتی است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران همچنین از مشارکت گسترده نیروها در حوزه‌های مختلف خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، حدود ۵ هزار آتش‌نشان در بخش‌های اطفای حریق، عملیات نجات و پشتیبانی در فرآیند امدادرسانی حضور داشتند و فرماندهی صحنه نیز بر عهده سازمان آتش‌نشانی بود.

محمدی در ادامه با اشاره به نقش بانوان آتش‌نشان در عملیات‌ها اظهار داشت: بانوان آتش‌نشان نیز در حوزه‌های جغرافیایی و محدوده‌های مأموریتی خود در عملیات‌ها حضور داشتند و به‌طور کامل وظایف عملیاتی خود را انجام دادند.

وی تأکید کرد: حضور بانوان آتش‌نشان در حوادث مختلف مؤثر بوده و این نیروها بدون تفاوت با سایر آتش‌نشانان، در چارچوب مأموریت‌های تعیین‌شده به ارائه خدمات امدادی و عملیاتی پرداختند.

محمدی در پایان با پرداختن به خسارات وارده به نیروها و تجهیزات اظهار کرد: در این حوادث، حدود ۳۴ نفر از آتش‌نشانان مصدوم شدند. همچنین چهار ایستگاه آتش‌نشانی بر اثر موج انفجار و اصابت‌های نزدیک، از چرخه عملیاتی خارج شدند.

