خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زمان ثبت‌نام آزمون‌های مدارس سمپاد و نمونه دولتی فعلا مشخص نیست

زمان ثبت‌نام آزمون‌های مدارس سمپاد و نمونه دولتی فعلا مشخص نیست
کد خبر : 1772422
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان درخصوص انتشار برخی مطالب درباره زمان ثبت‌نام آزمون‌های مدارس سمپاد و نمونه دولتی، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در متن این اطلاعیه آمده است: پیرو انتشار برخی مطالب در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها درباره زمان ثبت‌نام و برگزاری آزمون‌های مدارس سمپاد (استعدادهای درخشان) و نمونه دولتی، لازم به توضیح است که تاکنون تصمیم قطعی‌ در این زمینه اتخاذ نشده است.

 هرگونه تصمیم و تاریخ نهایی، صرفاً از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 لذا از کلیه متقاضیان تقاضا می‌شود به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکرده و از مراجع فوق پیگیر اخبار معتبر باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار