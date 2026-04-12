به گزارش ایلنا، مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد: ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق بزرگراه های حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد کم کم در حال شکل گیری است.

مسیر شرق به غرب بزرگراه های شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس و بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی ترافیک در حال شکل گرفتن است.

مسیر جنوب به شمال بزرگراه های شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد، نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید و بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه نیز ترافیک در حال شکل گیری است.

