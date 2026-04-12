به گزارش ایلنا، در راستای تقویت هویت ملی و بصیرت اجتماعی دانش‌آموزان، مجموعه صوتی بر اساس هشت درس بسته، از ایرانمان دفاع می‌کنیم ویژه دوره اول متوسطه توسط ایرانصدا سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تولیدو در دسترس قرار گرفت.

این اثر بر اساس بسته، از ایرانمان دفاع می‌کنیم ویژه دوره اول متوسطه که توسط دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی نگاشته شده، تلاش دارد تا تجربه‌ای زیسته و شنیداری برای دانش‌آموزان رقم بزند.

این پادپخش‌ها بر اساس ۸ درس بسته طراحی شده‌اند که از مفاهیمی مانند، منطقه ما آغاز شده و با عبور از ایستگاه‌هایی چون، ایران ما و مدرسه ما، به دفاع ما می‌رسد.

براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزات آموزش و پرورش، این مجموعه، هم‌اکنون در دسترس دانش‌آموزان، معلمان و والدین قرار دارد تا به عنوان یک ابزار کمک‌آموزشی نوین، مورد استفاده قرار گیرد.

عناوین هشت‌گانه دروس این مجموعه عبارتند از:

- درس اول: منطقه ما

- درس دوم: آنها

- درس سوم: جبهه ما و آنها

- درس چهارم: ایران ما

- درس پنجم: مدرسه ما

- درس ششم: هنر ما

- درس هفتم: فناوری ما

- درس هشتم: دفاع ما

انتهای پیام/