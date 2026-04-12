انتشار بسته «از ایرانمان دفاع میکنیم» ویژه دانشآموزان متوسطه
در راستای تقویت هویت ملی و بصیرت اجتماعی دانشآموزان، مجموعه پادپخشهای بسته تربیت و یادگیری، از ایرانمان دفاع میکنیم، ویژه دانشآموزان دوره اول متوسطه منتشر شد.
به گزارش ایلنا، در راستای تقویت هویت ملی و بصیرت اجتماعی دانشآموزان، مجموعه صوتی بر اساس هشت درس بسته، از ایرانمان دفاع میکنیم ویژه دوره اول متوسطه توسط ایرانصدا سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تولیدو در دسترس قرار گرفت.
این اثر بر اساس بسته، از ایرانمان دفاع میکنیم ویژه دوره اول متوسطه که توسط دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی نگاشته شده، تلاش دارد تا تجربهای زیسته و شنیداری برای دانشآموزان رقم بزند.
این پادپخشها بر اساس ۸ درس بسته طراحی شدهاند که از مفاهیمی مانند، منطقه ما آغاز شده و با عبور از ایستگاههایی چون، ایران ما و مدرسه ما، به دفاع ما میرسد.
براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزات آموزش و پرورش، این مجموعه، هماکنون در دسترس دانشآموزان، معلمان و والدین قرار دارد تا به عنوان یک ابزار کمکآموزشی نوین، مورد استفاده قرار گیرد.
عناوین هشتگانه دروس این مجموعه عبارتند از:
- درس اول: منطقه ما
- درس دوم: آنها
- درس سوم: جبهه ما و آنها
- درس چهارم: ایران ما
- درس پنجم: مدرسه ما
- درس ششم: هنر ما
- درس هفتم: فناوری ما
- درس هشتم: دفاع ما