به گزارش ایلنا، مهمترین برنامه‌های اولویت‌دار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در سال ۱۴۰۵ در ارتباط با شعار سال و مبتنی بر رویکرد «اقتصاد مقاومتی، ارتقای امنیت پایدار، توسعه سرمایه انسانی و تقویت برنامه‌های اصلاحی و تربیتی» اعلام شد.

بر اساس این گزارش، رئوس برنامه‌های اولویت‌دار سازمان به شرح زیر است: توسعه کمی و کیفی منابع سازمانی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی؛ بهینه‌سازی مصرف و صرفه‌جویی ارتقای امنیت پایدار زندان‌ها با تاکید بر توسعه زیرساخت‌های فناورانه، هوشمندسازی و پدافند غیرعامل توسعه نظام انگیزشی و رفاه کارکنان سازمان با رویکرد مسئولیت‌پذیری و عملکرد توسعه کارآمد برنامه‌های اصلاحی ـ تربیتی ـ حمایتی و سلامت‌محور مبتنی بر حقوق شهروندی با بهره‌مندی زندانیان از ارفاقات قانونی در راستای تعدیل جمعیت کیفری

انتهای پیام/