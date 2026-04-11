محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی
بنا بر اعلام رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلینیا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور امروز(۲۲ فروردین) اظهار کرد: اکنون در جاده چالوس در مسیر (شمال به جنوب)، حدفاصل میانک تا دزبن، در برخی مقاطع سنگین گزارش شده است همچنین در محور هراز در مسیر رفت و برگشت و در محدوده سهراهی چلاو نیز ترافیک سنگین جریان دارد.
وی افزود: تردد در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت، همچنین محور چالوس در مسیر جنوب به شمال روان است و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
سرهنگ قلینیا ادامه داد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدودههای وردآورد و پیکانشهر، ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی اضافه کرد: در آزادراه ساوه–تهران، حدفاصل رضیآباد تا عوارضی نیز شاهد ترافیک سنگین هستیم.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به محورهای مسدود شریانی گفت: محور قدیم بستانآباد–میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قرهچمن–راه فرعی هشترود–میانه انجام میشود. همچنین آزادراه تبریز–زنجان در حدفاصل عزیزکندی تا قویون قشلاق در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین هدایت میشود.
وی افزود: کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از داخل شهر و کمربندی غربی انجام میشود و کمربندی یاسوج–اصفهان نیز مسدود است.
سرهنگ قلینیا درباره محورهای مسدود غیرشریانی نیز گفت: محورهای پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت و گنبدکاووس–سهراهی کلاله در حال حاضر مسدود هستند.
وی خاطرنشان کرد: برخی محورهای دارای انسداد فصلی از جمله گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سیسخت–پادنا و وازک–بلده نیز همچنان مسدود بوده و رانندگان پیش از سفر، از آخرین وضعیت جادهها اطلاع حاصل کنند.