کاهش سرفاصله حرکت قطارها و بازگشت برنامه زمانبندی متروی تهران از فردا
شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه اعلام کرد از روز شنبه، (۲۲ فروردین) خدماترسانی در تمامی خطوط با کاهش سرفاصله حرکت قطارها و بر اساس برنامه زمانبندی پیشین انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی شرکت بهرهبرداری متروی تهران اعلام کرد: سرویسدهی در خطوط ۱، ۲، ۳ و ۴ در ساعات اوج تردد صبح و عصر با سرفاصله ۵ دقیقه صورت میگیرد و در ساعات میانی روز، این فاصله زمانی متناسب با حجم مسافر، بین ۶ تا ۸ دقیقه خواهد بود.
همچنین در خط ۵، سرفاصله حرکت قطارها در ساعات پرتردد ۱۰ دقیقه و در دیگر ساعات ۱۵ دقیقه تعیین شده است.
در خطوط ۶ و ۷ نیز به منظور پاسخگویی مناسب به تقاضای سفرهای درون شهری، قطارها در ساعات اوج با سر فاصله ۱۰ دقیقه و در سایر زمانها بر اساس برنامه متناسب با نیاز مسافران اعزام خواهند شد.
بهرهبرداری از خط پرند نیز طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت.
این برنامهریزی با هدف ارتقای رفاه شهروندان، کاهش زمان انتظار و مدیریت بهینه ناوگان از بامداد روز شنبه ۲۲ فروردین به اجرا درمیآید.
بر اساس گزارش مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه، از مسافران درخواست میشود برای اطلاع از زمان حرکت قطارها به بازوی اطلاع رسانی مترو تهران در پیام رسان بله به نشانیmetro_tehranbot@ مراجعه کنند.