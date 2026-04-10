همچنین در خط ۵، سرفاصله حرکت قطارها در ساعات پرتردد ۱۰ دقیقه و در دیگر ساعات ۱۵ دقیقه تعیین شده است.

در خطوط ۶ و ۷ نیز به منظور پاسخگویی مناسب به تقاضای سفرهای درون‌ شهری، قطارها در ساعات اوج با سر فاصله ۱۰ دقیقه و در سایر زمان‌ها بر اساس برنامه متناسب با نیاز مسافران اعزام خواهند شد.

بهره‌برداری از خط پرند نیز طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت.

این برنامه‌ریزی با هدف ارتقای رفاه شهروندان، کاهش زمان انتظار و مدیریت بهینه ناوگان از بامداد روز شنبه ۲۲ فروردین به اجرا درمی‌آید.

بر اساس گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، از مسافران درخواست می‌شود برای اطلاع از زمان حرکت قطارها به بازوی اطلاع رسانی مترو تهران در پیام رسان بله به نشانیmetro_tehranbot@ مراجعه کنند.