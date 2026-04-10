ستاد حقوق بشر حمله دشمن به دارایی ها و معیشت مردم را محکوم کرد

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: هدف قرار دادن عمدی مکان‌هایی که ارتباط مستقیم با زندگی روزمره و معیشت مردم دارند، نقض صریح ابتدایی‌ترین اصول انسانی و حقوقی است.

به گزارش ایلنا، ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای حملات مکرّر و عامدانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مجموعه‌ای گسترده از اهداف غیرنظامی، از جمله منازل مسکونی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و امدادی، زیرساخت‌های حیاتی، مراکز اقتصادی، پل‌ها، مدارس، و همچنین شناورها و لنج‌های مورد استفاده برای معیشت مردم، از جمله حمله به چهار فروند لنج صیادی در بندر لنگه و ایجاد حریق در سایر شناورهای مردمی را با قاطعیت محکوم می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید: این اقدامات تجاوزکارانه، افزون بر آنکه مصداق نقض آشکار حقوق بنیادین بشر و حقوق بشردوستانه به شمار می‌روند، ممکن است به عنوان جنایت جنگی مورد شناسایی قرار گیرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: هدف قرار دادن عمدی مکان‌هایی که ارتباط مستقیم با زندگی روزمره و معیشت مردم دارند، از جمله لنج‌های صیادی که تأمین‌کننده معاش شمار بسیاری از خانواده‌های ساحل‌نشین می‌باشد، نقض صریح ابتدایی‌ترین اصول انسانی و حقوقی است. در نتیجه این حملات، حقوق بنیادین بشر، از جمله حق حیات، حق کار و حق توسعه به طور مستقیم مورد تعرّض قرار گرفته‌اند.

این بیانیه یادآور می‌شود: این جنایات در حالی رخ می‌دهد که مقامات رسمی آمریکا، از جمله رئیس‌جمهور متوّهم و مستبد این کشور و وزیر جنگ جنایتکار آن، در اظهاراتی صریح، تهدید به بازگرداندن ایران به «عصر حجر»! و حمله به «پل‌ها، زیرساخت‌های حیاتی، انرژی و برق» کرده‌اند که این اظهارات، نه تنها اعترافی آشکار به قصد مجرمانه، بلکه سندی روشن بر نیت جنایت جنگی این رژیم‌ متجاوز، تلقی می‌گردد.

این بیانیه تصریح دارد: مطابق اصل بنیادین تفکیک (اصل تمایز میان نظامی و غیرنظامی) در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تمامی اطراف مخاصمه موظّف‌اند از هدف قرار دادن افراد و اموال غیرنظامی اجتناب ورزند. حملات نظام‌مند علیه مردم عادی، شریان‌های حیاتی کشور و زیرساخت‌های توسعه‌ای، نقض فاحش این اصول و مصداق جنایت جنگی است.

در این بیانیه آمده است: استراتژی عملی «مجازات جمعی» ایرانیان که از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا دنبال می‌شود، در تعارض آشکار با اصل ممنوعیت تهدید و توسّل به زور در حقوق بین‌الملل قرار دارد. این رویکرد ضدّانسانی، که از منطق قانون، اخلاق و وجدان بشری تهی است، ذهنیّت واقعی آمران و مجریان این حملات وحشیانه را آشکار می‌سازد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأکید بر مسئولیت مستقیم رژیم صهیونیستی و آمریکا در قبال این جنایات، خواستار واکنش فوری و قاطع جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد است.

این نهادها موظّف‌اند این حملات را به عنوان جنایت جنگی و نقض جدّی منشور ملل متحد شناسایی نمایند و با تقبیح چنین اعمالی، از تداوم حملات علیه مردم، محیط‌زیست و زیرساخت‌های اقتصادی و انرژی و اماکن و اموال غیرنظامی و مرتبط با معیشت جمعیت غیرنظامی جلوگیری به عمل آورند.

ستاد حقوق بشر مجدد تأکید می‌کند که هرگونه سکوت یا بی‌تفاوتی از سوی نهادهای بین‌المللی، تایید و همراهی در این جنایات است. جمهوری اسلامی ایران، در راستای پایبندی به اصول منشور ملل متحد و در عمل به حق دفاع مشروع خویش، تمامیت ارضی و امنیت ملی خود را محفوظ می‌دارد و به دفاع مشروع خود مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد ادامه می دهد و از تمامی دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و مراجع حقوق بشری می‌خواهد تا وظایف قانونی خود را در مقابله با متجاوزان و پاسخ‌گو نمودن آنها ایفا کنند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
