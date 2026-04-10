انجام ۱۱ هزار مراقبت مادر باردار قمی در طول جنگ
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در طول جنگ رمضان و تعطیلات نوروز ۱۰ هزار و ۹۸۰ مورد مراقبت بارداری رایگان برای شش هزار و ۹۰۰ مادر باردار ارائه شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، سیامک محبی در این زمینه افزود: تامین سلامت مادران یکی از اولویتهای مهم نظام سلامت است و خوشبختانه با تلاش و پیگیری تیمهای سلامت در مراکز محیطی و ستاد، در تعطیلات نوروز و روزهای دفاع مقدس هیچگونه وقفهای درارائه خدمات به مادران باردار ایجاد نشده است.
وی اضافه کرد: از ابتدای جنگ تیمهای سلامت با برقراری تماس با تمامی مادران باردار تحت پوشش، وضعیت سلامت آنان را بهصورت دقیق رصد کردند؛ در این فرآیند، ۴۸۳ مادر باردار که بهطور موقت به سایر استانها مهاجرت کرده بودند، شناسایی و از طریق کارشناسان، هماهنگیهای لازم با شبکههای بهداشت شهرستانهای مقصد برای ادامه دریافت مراقبتهای بارداری انجام شد.
به گفته وی، در این مدت ۱۰ هزار و ۹۸۰ مورد مراقبت بارداری رایگان برای شش هزار و ۹۰۰ مادر باردار ارائه شد؛ همچنین ۳۷۴ مادر به دلیل نیاز به مراقبتهای بیشتر به مراکز درمانی و کلینیکهای تخصصی ارجاع داده و ۳۰ مادر باردار نیز به دلیل فوریتهای مامایی به بیمارستانها اعزام شدند.
محبی از تلاش تمامی اعضای تیم سلامت در حوزه بهداشت، کادر درمان، متخصصان زنان و کارشناسان سلامت مادران که در تمام روزهای کاری وتعطیل بدون وقفه برای حفظ سلامت مادران، رصد مهاجرتها و پیگیری مراقبتهای ویژه تلاش کردند، قدردانی کرد.
وی از پیگیری و پاسخگویی به مشکلات مادرانی که از طریق سامانه ۴۰۳۰ وزارت بهداشت تماس گرفتهاند نیز تشکر کرد.