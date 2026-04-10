خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انجام ۱۱ هزار مراقبت مادر باردار قمی در طول جنگ

انجام ۱۱ هزار مراقبت مادر باردار قمی در طول جنگ
کد خبر : 1771696
لینک کوتاه کپی شد.

بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در طول جنگ رمضان و تعطیلات نوروز ۱۰ هزار و ۹۸۰ مورد مراقبت بارداری رایگان برای شش هزار و ۹۰۰ مادر باردار ارائه شد.

به گزارش ایلنا  از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، سیامک محبی در این زمینه افزود: تامین سلامت مادران یکی از اولویت‌های مهم نظام سلامت است و خوشبختانه با تلاش و پیگیری تیم‌های سلامت در مراکز محیطی و ستاد، در تعطیلات نوروز و روزهای دفاع مقدس هیچ‌گونه وقفه‌ای درارائه خدمات به مادران باردار ایجاد نشده است.

وی اضافه کرد: از ابتدای جنگ تیم‌های سلامت با برقراری تماس با تمامی مادران باردار تحت پوشش، وضعیت سلامت آنان را به‌صورت دقیق رصد کردند؛ در این فرآیند، ۴۸۳ مادر باردار که به‌طور موقت به سایر استان‌ها مهاجرت کرده بودند، شناسایی و از طریق کارشناسان، هماهنگی‌های لازم با شبکه‌های بهداشت شهرستان‌های مقصد برای ادامه دریافت مراقبت‌های بارداری انجام شد.

به گفته وی، در این مدت ۱۰ هزار و ۹۸۰ مورد مراقبت بارداری رایگان برای شش هزار و ۹۰۰ مادر باردار ارائه شد؛ همچنین ۳۷۴ مادر به دلیل نیاز به مراقبت‌های بیشتر به مراکز درمانی و کلینیک‌های تخصصی ارجاع داده و ۳۰ مادر باردار نیز به دلیل فوریت‌های مامایی به بیمارستان‌ها اعزام شدند.

محبی از تلاش تمامی اعضای تیم سلامت در حوزه بهداشت، کادر درمان، متخصصان زنان و کارشناسان سلامت مادران که در تمام روزهای کاری وتعطیل بدون وقفه برای حفظ سلامت مادران، رصد مهاجرت‌ها و پیگیری مراقبت‌های ویژه تلاش کردند، قدردانی کرد.

وی از پیگیری و پاسخگویی به مشکلات مادرانی که از طریق سامانه ۴۰۳۰ وزارت بهداشت تماس گرفته‌اند نیز تشکر کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار