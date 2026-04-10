مهلت ثبت نام آزمون زبان وزارت بهداشت تمدید شد/ تعویق زمان برگزاری آزمون

به گزارش ایلنا، ثبت‌نام آزمون MSRT از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۵ اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.متقاضیان با مراجعه به سامانه جامع امور دانشجویان(سجاد) می‌توانند ثبت‌نام کنند.

هدف این جابجایی زمان آزمون، تسهیل حضور داوطلبان و هماهنگی با شرایط کشور بوده است. همچنین با تمدید مهلت ثبت‌نام تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه جاری، فرصت کافی برای افرادی که موفق به ثبت‌نام قبلی نشده‌اند فراهم شده است تا هیچ داوطلبی از فرآیند شرکت در آزمون باز نماند و حفظ آرامش داوطلبان و جلوگیری از ایجاد تنش ناشی از همزمانی آزمون با شرایط خاص کشور از اهداف دیگر این مورد بوده است.

حوزه‌های برگزاری این دوره از آزمون در ۲۶ شهر و دانشگاه مختلف پیش‌بینی شده و شامل مراکز زیر است:

تهران (دانشگاه علم و صنعت ایران)، مشهد (دانشگاه امام رضا علیه‌السلام و دانشگاه فردوسی)، تبریز (دانشگاه تبریز)، بابلسر (دانشگاه مازندران)، زاهدان (دانشگاه سیستان و بلوچستان)، ارومیه (دانشگاه صنعتی ارومیه), شیراز (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)، همدان (دانشگاه بوعلی سینا)، قم (دانشگاه قم), رشت (دانشگاه گیلان)، کرمانشاه (دانشگاه رازی), اصفهان (دانشگاه اصفهان), کرمان (مؤسسه آموزش عالی کرمان), اراک (دانشگاه صنعتی اراک), اردبیل (دانشگاه محقق اردبیلی), بیرجند (دانشگاه بیرجند), خرم‌آباد (دانشگاه لرستان), سنندج (دانشگاه کردستان), قزوین (دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ره), ایلام (دانشگاه ایلام), گرگان (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی), کاشان (دانشگاه کاشان), سمنان (دانشگاه سمنان), اهواز (دانشگاه شهید چمران) و یزد (مؤسسه آموزش عالی امام جواد علیه‌السلام).

همچنین برگزاری آزمون در هر حوزه منوط به رسیدن تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به حد نصاب است. در صورتی که یک حوزه به حد نصاب نرسد، تاریخ آزمون ثبت‌نام‌کنندگان آن حوزه با اطلاع قبلی به زمان دیگری منتقل خواهد شد. از داوطلبان خواسته شده برای تثبیت حوزه دلخواه خود، ثبت‌نام را به روزهای پایانی موکول نکنند.

