اعلام نحوه فعالیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
نحوه فعالیت دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم اعلام شد.
به گزارش ایلنا، معاونت اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد؛ با عرض تسلیت به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب و با آرزوی پیروزی رزمندگان اسلام به استناد اطلاعیه مورخ ۱۹ فروردین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی کشور مطابق بخشنامه شماره ١٠٧٣٥٧ مورخ ١٤ اسفند ١٤٠٤ آن سازمان، نحوه فعالیت دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد وزارتخانه به شرح زیر اعلام می شود:
الف- با توجه به اطلاعیه استانداری تهران، نحوه فعالیت ستاد وزارتخانه و واحدهای مستقر در استان تهران به شرح زیر اعلام میگردد؛
۱- حداقل ۵۰ درصد از کارکنان باید بهصورت حضوری ارائه خدمت دهند. بدیهی است نحوه حضور افراد بر اساس نظر مدیران مربوطه خواهد بود.
۲- بانوان شاغل با کسب مجوز از مدیر مربوطه میتوانند از دور کاری استفاده نمایند.
اولویت دور کاری با مادران دارای فرزند کمتر از شش سال و افرادی است که دارای بیماری زمینهای و یا معلولیت میباشند. در صورت ضرورت و با تشخیص مدیر و در واحدهایی که برای تداوم خدمات نیاز به حضور بانوان باشد بایستی نسبت به ارائه خدمت بصورت حضوری اقدام گردد.
۳- چنانجه برای ارائه خدمت نیاز به بیش از ۵۰ درصد باشد با نظر مدیران کارکنان مورد نظر ملزم به حضور خواهند بود
۴- در ضمن کلیه ردههای مدیریتی ملزم به ارائه خدمات حضوری می باشند.
۵- واحدهای مستقر در سایر استانها میبایست بر اساس تصمیمات استانداری مربوطه اقدام نمایند.