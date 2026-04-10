خشم کمیته بینالمللی صلیب سرخ از مرگومیر و ویرانی گسترده در لبنان در پی تشدیدعملیات نظامی
با پیگیریهای معاون بینالملل هلال احمر و ارسال بیانیه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه توسط رییس هلال احمر؛ کمیته بینالمللی صلیب سرخ از تشدید حملات در مناطق غیرنظامی لبنان ابراز نگرانی و خشم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، متن این بیانیه به شرح زیر است:
«کمیته بینالمللی صلیب سرخ(ICRC) از مرگومیر و ویرانی گسترده در مناطق پرجمعیت سراسر لبنان در پی تشدید عملیات نظامی، عمیقاً خشمگین است.
سلاحهای انفجاری سنگین با دامنه اثرات گسترده، بدون هشدار مؤثر قبلی، مناطق شهری پرجمعیت از جمله پایتخت، بیروت، را هدف قرار دادند.حملات در طول روز به محلههای شلوغ منجر به کشته شدن بیش از یکصد نفر و زخمیشدن صدها نفر شد. برخی افراد همچنان مفقود هستند.
ما در همکاری نزدیک با مقامات محلی تلاش میکنیم تا از پاسخ درمانی حمایت کنیم. ارسال اقلام مصرفی پزشکی و بستههای درمانی مورد نیاز فوری به مراکزی که با افزایش ناگهانی تلفات مواجهاند در برنامه ماست.
هرگونه توافق جامع در منطقه باید ایمنی، حفاظت و کرامت غیرنظامیان در لبنان را نیز در نظر بگیرد. کمیته بینالمللی صلیب سرخ بار دیگر فوراً از تمامی طرفهای درگیر میخواهد تا در جریان عملیات نظامی، غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی را حفاظت کرده و به آنها احترام بگذارند.»