رشد چشمگیر اهدای خون بانوان و اهداکنندگان بار اولی در کشور

به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، احمد قره‌باغیان اظهارکرد: از روزهای آغازین جنگ، با برنامه‌ریزی های انجام شده، ما شاهد تغییرات قابل توجهی در آمار اهدای خون بوده‌ایم.

وی افزود: بیش از ۶۳ درصد از اهداکنندگان خون، بار اولی هستند که به این امر مهم اقدام کردند.

قره‌باغیان با ابراز خرسندی از حضور فعال بانوان در اهدای خون تصریح کرد: برای نخستین بار، میزان اهدای خون در میان بانوان به بیش از ۷۹ درصد افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: هدف ما تبدیل اهداکنندگان بار اولی به اهداکنندگان مستمر است.

قره‌باغیان همچنین از برنامه‌های آینده سازمان برای افزایش مشارکت بانوان خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تا با فرهنگ‌سازی و برنامه‌های آموزشی، بانوان بیشتری را به این امر انسان‌دوستانه ترغیب کنیم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون در پایان از اهداکنندگان، کارکنان و اصحاب رسانه به خاطر همکاری و پشتیبانی خوبشان قدردانی کرد.

