نحوه آموزش دانشجویان شریف در هفته پیشرو اعلام شد
کلاس های آموزشی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تا ۲۶ فروردین ماه به صورت مجازی برگزار می شود.
به گزارش ایلنا، معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد؛ فعالیتهای آموزشی دانشجویان این دانشگاه در تمامی مقاطع، هفته آینده از ۲۲ تا ۲۶ فروردین ماه بهصورت غیرحضوری ادامه خواهند یافت.
بر این اساس مهلت دفاعیههای ترم دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی ورودی ۱۴۰۱ دانشگاه صنعتی شریف نیز تا ۱۵ اردیبهشت تمدید شده و این آخرین مهلت و غیر قابل تمدید است.
دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد؛ تقویم آموزشی جدید ترم فعلی، تقویم ترم تابستان و نحوه شروع کلاسهای دروس عملی این ترم هم به مرور اطلاعرسانی خواهند شد.
همچنین معاونت آموزشی دانشگاه شریف تاکید کرد؛ با همکاری فاوا در تلاش است تا سامانههای EDU ,ECW ,VC و OCW در اسرع وقت در دسترس قرار بگیرند. همچنین اگر سامانه EDU به موقع برقرار شود، ترمیم ترم فعلی، همچنان ۲۳ و ۲۴ فروردین خواهد بود.