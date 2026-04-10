وقوع زلزله ۴.۶ در خوزستان
زلزله ای با قدرت ۴.۶ بامداد امروز حوالی باغملک استان خوزستان را لرزاند.
به گزارش ایلنا، شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۴:۲۶ دقیقه امروز جمعه ۲۱ فروردین این زمینلرزه را ثبت کردند.
مختصات این زمینلرزه که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده، ۳۱.۵۷ درجه عرض جغرافیایی و ۴۹.۹۵ درجه طول جغرافیایی ثبت شده است.
موقعیت رومرکز این زمین لرزه در ۷ کیلومتری باغملک، ۹ کیلومتری قلعه تل و ۲۵ کیلومتری میداود استان خوزستان ثبت شده است.