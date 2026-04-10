ابعاد تخریب جنگ و فاجعه مدرسه میناب در تاریخ ثبت خواهد شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ ژان آرنو، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور خاورمیانه با قدردانی از خدمات امدادگران هلال‌احمر در امدادرسانی به آسیب‌دیدگان جنگ تاکید کرد: عملکرد شما نشانه بارز فداکاری است که در شرایط بسیار خطرناکی در ۵ هفته گذشته اجرا شد.

وی ادامه داد: حدود ۴۰ سال است که در ماموریت‌های حفاظت صلح حضور مستقیم و شخصی داشته‌ام و این شرایط بسیار وخیمی‌ که غیرنظامیان از آن رنج می‌برند، از چهره‌های چنین وقایع و جنگ‌هایی است.

فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل با تاکید براینکه کاملا حق با شماست و کار بسیار درستی را انجام دادید، گفت: عملکرد شما(امدادگران هلال احمر) به من و به طور کلان به دنیا نشان می‌دهد که تخریب این جنگ چه میزان بزرگ بوده و در جنبه‌های بسیار گوناگون و از جنبه‌های بسیار زیاد؛ این جنگ شوک و بهت ایجاد کرده است.

آرنو اذعان کرد: آنچه قدر مسلم از این جنگ در تاریخ دنیا مستند و ثبت خواهد شد؛ قتل عامی است که در مدرسه میناب اتفاق افتاد.

به گفته وی. قطعا شما احساس و مشاهده کرده‌اید که جامعه بین الملل در مقابل این فاجعه بی تفاوت نبود و مطلع هستید که آرا عمومی در کشورهای مختلف و در نظرسنجی‌های مختلفی که انجام شده، این جنگ را رد و محکوم می‌کنند و به طور قطع این جنگ و تبعات آن را بسیار وخیم می‌دانند.

آرنو افزود: به دلیل جنایات و مشکلات و رنجی زنان و کودکان از وقوع این جنگ می‌برند، همکاران ما در اینجا و در سازمان ملل تلاش و کمک زیادی می‌کنند که هرچه زودتر این جنگ خاتمه پیدا کند.

فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه در ادامه خاطرنشان کرد: من درخواست و خواهشم از هلال‌احمر ایران این است و شما را تشویق می‌کنم که این عملیات و خدمات‌رسانی را ادامه دهید چون گوش جهانیان شما را می‌شنود.

وی تصرح کرد: در واقع با اینکه موضوع ماموریت من و همکارانم به طور خاص این است که به یک راه حل جامع و قاطع برای پایان جنگ برسیم، اما خرسندم که اینجا حضور دارم تا صحنه‌هایی از خسارات این جنگ را ببینم.

آرنو تاکید کرد: مراتب سلام، تقدیر و تشکر ما را به همکارانی که مشغول کمک به مردم و به جامعه ایران هستند، ابلاغ بفرمایید.

