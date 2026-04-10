به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور به آخرین وضعیت محورهای شمالی اشاره و اظهار کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده و هیچ‌گونه مداخلات جوی در این محورها وجود ندارد.

وی افزود: در برخی از محورهای استان‌های گیلان و هرمزگان بارش باران گزارش شده است که رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا در ادامه درباره محورهای مسدود شریانی در کشور نیز گفت: محور قدیم بستان‌آباد–میانه در محدوده قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیر جایگزین انجام می‌شود. همچنین آزادراه تبریز–زنجان در حد فاصل عزیزکندی تا قویون قشلاق در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و مسیر جایگزین از سه راهی عزیزکندی به هشترود و سپس قویون قشلاق در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: کمربندی شرقی شهر کرمانشاه نیز در هر دو مسیر مسدود بوده و تردد از داخل شهر و کمربندی غربی انجام می‌شود. همچنین محور کمربندی یاسوج–اصفهان از دیگر محورهای مسدود شریانی کشور است.

سرهنگ قلی‌نیا در خصوص محورهای مسدود غیرشریانی نیز افزود: محورهای پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت و گنبدکاووس–سه‌راهی کلاله تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

وی همچنین درباره محورهای دارای انسداد فصلی گفت: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا در مسیر رفت و برگشت و وازک–بلده به دلیل شرایط فصلی همچنان مسدود هستند.

سرهنگ قلی‌نیا در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با رعایت قوانین، سفری ایمن را تجربه کنند.

