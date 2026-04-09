تمهیدات مترو برای برگزاری نماز جمعه این هفته در جوار مرقد امام خمینی(ره)

با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم مراجعه‌کنندگان، خدمات‌رسانی ویژه‌ای برای سهولت دسترسی نمازگزاران به محل برگزاری نماز در نظر گرفته شده و ایستگاه حرم مطهر امام خمینی(ره) به عنوان اصلی‌ترین مسیر دسترسی، با افزایش ظرفیت اعزام قطارها و استقرار عوامل خدماتی آماده خدمت‌رسانی خواهد بود.

براساس این برنامه‌ریزی، فاصله حرکت قطارها در خطوط منتهی به ایستگاه حرم مطهر کاهش می‌یابد و نیروهای مترو برای راهنمایی و هدایت جمعیت در ایستگاه مستقر خواهند بود.

همچنین تمهیدات ویژه‌ای در حوزه ایمنی، کنترل تردد و خدمات پشتیبانی اتخاذ شده تا زائران و نمازگزاران بتوانند در آرامش و سهولت از مترو استفاده کنند.

گفتنی است نماز جمعه این هفته در ادامه برگزاری سلسله مراسمات اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه و به منظور پاسداشت و تکریم مقام والای شهیدان انقلاب اسلامی به ویژه شهدای عزیز جنگ رمضان، نماز در جوار مرقد مطهر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برگزار می گردد.