آسیب حملات به بیش از ۳۸ هزار واحد ساختمانی در پایتخت

شهرداری تهران از آسیب به بیش از ۳۸ هزار واحد در پایتخت در حملات دشمن آمریکایی - صهیونی خبر داد.

به گزارش ایلنا، شهرداری تهران درباره خدمات ارائه شده توسط این نهاد به مردم در پی جنگ اخیر آمریکایی -صهیونی، توسط این نهاد اعلام کرد: از ابتدای شروع حملات هوایی تا ۱۹ فروردین ماه، ۵ هزار و ۸۸۰ نفر، شامل هزار و۸۲۹ خانوار در ۳۹ مجموعه اقامتی، اسکان اضطراری داده شدند. 

همچنین در این مدت در مجموع ۳۸ هزارو ۴۵۶ واحد در پایتخت آسیب دیده‌اند و ۵۶ چادر حمایتی برپا شده است. 

علاوه بر این، در این جنگ، ۶ هزار و ۴۹۴ وسیله نقلیه شامل ۶ هزار و۱۲۲ خودرو و ۳۷۲ موتورسیکلت به شدت آسیب دیده اند. 

شماره تلفن ۲۱۲۲۲ پاسخگوی تلفنی شهرداری تهران است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
