آسیب حملات به بیش از ۳۸ هزار واحد ساختمانی در پایتخت

به گزارش ایلنا، شهرداری تهران درباره خدمات ارائه شده توسط این نهاد به مردم در پی جنگ اخیر آمریکایی -صهیونی، توسط این نهاد اعلام کرد: از ابتدای شروع حملات هوایی تا ۱۹ فروردین ماه، ۵ هزار و ۸۸۰ نفر، شامل هزار و۸۲۹ خانوار در ۳۹ مجموعه اقامتی، اسکان اضطراری داده شدند.

همچنین در این مدت در مجموع ۳۸ هزارو ۴۵۶ واحد در پایتخت آسیب دیده‌اند و ۵۶ چادر حمایتی برپا شده است.

علاوه بر این، در این جنگ، ۶ هزار و ۴۹۴ وسیله نقلیه شامل ۶ هزار و۱۲۲ خودرو و ۳۷۲ موتورسیکلت به شدت آسیب دیده اند.

شماره تلفن ۲۱۲۲۲ پاسخگوی تلفنی شهرداری تهران است.

