هشدارها و ممنوعیتهای ورود به مناطق حفاظتشده در فصل زادآوری حیات وحش
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی خودداری از ورود به مناطق تحت مدیریت استان بهمنظور صیانت از تنوع زیستی در دوره زادآوری و در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی خبر داد.
به گزارش ایلنا، رضا شکاریان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اهمیت آرامش منطقه در دورههای زادآوری در پایداری اکوسیستمها اظهار داشت: زادآوری در تنوع زیستی، ضامن بقای جمعیت گونهها و پویایی تمامی اجزای اکوسیستم و همچنین پایداری زنجیره غذایی است که این فرآیند بهشدت تحت تأثیر شرایط محیطی و فعالیتهای انسانی، حتی حضور فیزیکی در زیستگاهها قرار دارد.
وی افزود: در این فصل بسیاری از گونهها از جمله پستانداران و پرندگان، زادآوری میکنند و مشاهده نوزادانی که به ظاهر تنها هستند، کاملاً طبیعی است. در اغلب موارد، مادر برای تهیه غذا یا بهمنظور دور کردن خطر، موقتاً از نوزاد دور میشود و بازمیگردد. دخالت انسانی میتواند بازگشت مادر را مختل کند.
شکاریان تأکید کرد: هرگونه تماس انسانی با نوزادان حیات وحش، علاوه بر ایجاد استرس برای حیوان، ممکن است منجر به رها کردن نوزاد توسط مادر شود و جان او را به خطر اندازد.
وی از هیاتهای ورزشی، گروههای کوهنوردی و تورهای گردشگری خواست در صورت مشاهده نوزادان حیات وحش در طبیعت، باعدم دخالت و اطلاعرسانی به محیطبانان، نقش مؤثری در حفاظت از زیستبومهای طبیعی ایفا کنند.
بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، وی در پایان یادآور شد: مطابق قوانین جاری، ورود به این مناطق حتی در شرایط عادی نیز مستلزم اخذ مجوز از اداره کل حفاظت محیط زیست است و پس از پایان دوره ممنوعیت نیز تردد تنها با دریافت مجوز رسمی امکانپذیر خواهد بود.