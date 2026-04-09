به گزارش ایلنا، رضا شکاریان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اهمیت آرامش منطقه در دوره‌های زادآوری در پایداری اکوسیستم‌ها اظهار داشت: زادآوری در تنوع زیستی، ضامن بقای جمعیت گونه‌ها و پویایی تمامی اجزای اکوسیستم و همچنین پایداری زنجیره غذایی است که این فرآیند به‌شدت تحت تأثیر شرایط محیطی و فعالیت‌های انسانی، حتی حضور فیزیکی در زیستگاه‌ها قرار دارد.

وی افزود: در این فصل بسیاری از گونه‌ها از جمله پستانداران و پرندگان، زادآوری می‌کنند و مشاهده نوزادانی که به ظاهر تنها هستند، کاملاً طبیعی است. در اغلب موارد، مادر برای تهیه غذا یا به‌منظور دور کردن خطر، موقتاً از نوزاد دور می‌شود و بازمی‌گردد. دخالت انسانی می‌تواند بازگشت مادر را مختل کند.

شکاریان تأکید کرد: هرگونه تماس انسانی با نوزادان حیات وحش، علاوه بر ایجاد استرس برای حیوان، ممکن است منجر به رها کردن نوزاد توسط مادر شود و جان او را به خطر اندازد.

وی از هیات‌های ورزشی، گروه‌های کوهنوردی و تورهای گردشگری خواست در صورت مشاهده نوزادان حیات وحش در طبیعت، باعدم دخالت و اطلاع‌رسانی به محیط‌بانان، نقش مؤثری در حفاظت از زیست‌بوم‌های طبیعی ایفا کنند.

بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، وی در پایان یادآور شد: مطابق قوانین جاری، ورود به این مناطق حتی در شرایط عادی نیز مستلزم اخذ مجوز از اداره کل حفاظت محیط زیست است و پس از پایان دوره ممنوعیت نیز تردد تنها با دریافت مجوز رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.

