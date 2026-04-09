خرید ۳۰۰ دستگاه خودروی آتش نشانی
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به دستور وزیر کشور به ارتقا ایمنی در شهرها، از خرید ۳۰۰ دستگاه خودروی آتش نشانی ۸/۵ تن خبر داد.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، مسعود نصرتی ضمن اعلام خبر فوق افزود: با توجه به سیاستهای دولت در حمایت از صنایع کشور، ارتقا سطح ایمنی در شهرها و لزوم سرعت بخشیدن به ارائه خدمات در شرایط اضطراری حال حاضر کشور به شهروندان فهیم، قرارداد خرید ۳۰۰ دستگاه خودروی آتشنشانی با خودروسازان داخلی منعقد شد.
معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها افزود: در بخش اول، ۳۱ دستگاه خودرو به شهرهایی که در روزهای اخیر دچار آسیب شدهاند، تحویل خواهد شد و باقیمانده خودروها نیز در برنامه زمانی ۶ ماهه به سازمانهای آتشنشانی و خدمات ایمنی افزوده خواهد شد.