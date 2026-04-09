مسمومیت پنج نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن در تفت یزد
رئیس اورژانس استان یزد از مسمومیت پنج نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در منطقه نیر تفت خبر داد.
به گزارش ایلنابه نقل از روابط عمومی اورژانس یزد، جواد سهیلی افزود: پس از تماس با سامانه ۱۱۵ مبنی بر مسمومیت افرادی در نیر تفت با مونوکسید کربن و بلافاصله آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
وی اظهار کرد: افراد دچار مسمومیت، توسط کدهای امدادی اورژانس ۱۱۵ جهت ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.
گاز مونوکسید کربن بیبو و بیرنگ است و همین ویژگی باعث میشود افراد متوجه خطر نشوند تا زمانی که علائم جدی بروز کند.