مسمومیت پنج نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن در تفت یزد

به گزارش ایلنابه نقل از روابط عمومی اورژانس یزد، جواد سهیلی افزود: پس از تماس با سامانه ۱۱۵ مبنی بر مسمومیت افرادی در نیر تفت با مونوکسید کربن و بلافاصله آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی اظهار کرد: افراد دچار مسمومیت، توسط کدهای امدادی اورژانس ۱۱۵ جهت ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

گاز مونوکسید کربن بی‌بو و بی‌رنگ است و همین ویژگی باعث می‌شود افراد متوجه خطر نشوند تا زمانی که علائم جدی بروز کند.

انتهای پیام/