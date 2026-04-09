به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: جهت ورود به سامانه به نشانی https://irsmp.com به این موارد توجه کنید؛ نام کاربری برای دانش‌آموزان ایرانی «کد ملی» و برای سایر فارسی‌زبانان ID Card می‌باشد. همچنین رمز عبور، پنج رقم آخر کد ملی یا ID Card خواهد بود.

اطلاعات موردنیاز برای کلیه پایه‌ها از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ (۱۱ آوریل ۲۰۲۶) در سامانه IRSMP در دسترس دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

دروس ارائه‌شده بدون تغییر و مطابق با برنامه درسی سال تحصیلی جاری خواهد بود.

شایان ذکر است دروس Islamic، MSCS، Ethics و Arabic نیاز به خودآموزی (Self-study) نخواهند داشت. برای درس فارسی، یک پروژه آموزشی در نظر گرفته شده است.

دانش آموزان سال دوازدهم، از آنجاییکه کلیه درس‌ها به اتمام رسیده است تنها ملزم به ارسال یک پروژه درسی برای سابجکت‌های اصلی انتخابی خود با موضوع آزاد می‌باشند. نمره ترم دوم بر اساس نمرات میان ترم و پروژه ارسالی محاسبه خواهد شد.

دانش آموزان سال یازدهم، فهرست موضوعات درسی به همراه لینک منابع عمومی فراهم خواهد شد و دانش‌آموزان موظف خواهند بود به‌صورت خودآموز (Self-study) نسبت به مطالعه دروس و ارسال تکالیف مشخص شده به همراه پروژه‌های درسی اقدام نمایند. نمرات ترم دوم بر اساس تکالیف و پروژه‌های ارسالی و نمرات میان ترم محاسبه خواهد شد.

دانش آموزان پایه‌های اول تا دهم، دروس Science، Physics، Chemistry، Biology، Math و English از طریق سامانه IXL ارائه شده و ارزیابی بر اساس عملکرد و نمرات کسب‌شده در این سامانه بعمل خواهد آمد. نمرات ترم دوم بر اساس میانگین نمرات میان‌ترم و تکالیف ثبت‌شده در سامانه IXL محاسبه خواهد شد.

آزمون پایانی در هیچ پایه‌ای برگزار نخواهد شد.

کارنامه پایان سال تحصیلی مطابق با استانداردهای وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران صادر می‌گردد.

کلیه خدمات ارائه‌شده از طریق سامانه IRSMP، از جمله فرآیند تأیید و اعتباربخشی کارنامه‌ها تا مرحله وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بدون دریافت هزینه انجام می‌پذیرد.

بدیهی است تأیید نهایی مدارک در کشور امارات بر عهده اولیای محترم خواهد بود. در صورت وجود هرگونه سؤال، پشتیبانی سامانه IRSMP پاسخگوی شما خواهد بود.

