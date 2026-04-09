در راستای ارتقای توان خدماتی مدیریت شهری و روستایی صورت گرفت:

واگذاری بیش از ۸۰۰ دستگاه نیسان کمپرسی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

واگذاری بیش از ۸۰۰ دستگاه نیسان کمپرسی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از واگذاری بیش از ۸۰۰ دستگاه خودرو نیسان کمپرسی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در روزهای پایانی سال گذشته خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تقویت ناوگان خدماتی و افزایش توان خدمت‌رسانی به شهروندان، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، انجام شده است.

به گزارش ایلنا و بنابر اعلام روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مسعود نصرتی با اعلام این خبر گفت: در راستای سیاست‌های دولت برای ارتقای توان خدماتی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و با هدف تسریع در ارائه خدمات به شهروندان، به‌ویژه در شرایط اضطراری، در روزهای پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۰۸ دستگاه خودرو نیسان کمپرسی که قرارداد تأمین آن با خودروسازان داخلی منعقد شده بود، به شهرداری‌های کشور واگذار شد. 

وی افزود: همچنین ۴۹۴ دستگاه از این خودروها به دهیاری‌های کشور اختصاص یافته است که با اولویت روستاهای کمتر برخوردار، به‌ویژه در استان‌های مازندران و گیلان، برای تقویت خدماتی نظیر جمع‌آوری و مدیریت پسماند مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: این اقدام در چارچوب برنامه‌های حمایتی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای توسعه زیرساخت‌های خدمات شهری و روستایی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی در شهرها و روستاهای کشور انجام شده است. 

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خاطرنشان کرد: از مجموع یک‌هزار دستگاه نیسان کمپرسی خریداری شده، ۲۰۰ دستگاه باقی‌مانده نیز تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور توزیع خواهد شد تا ناوگان خدماتی مدیریت شهری و روستایی بیش از پیش تقویت شود.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
