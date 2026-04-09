به گزارش ایلنا و بنابر اعلام روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مسعود نصرتی با اعلام این خبر گفت: در راستای سیاست‌های دولت برای ارتقای توان خدماتی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و با هدف تسریع در ارائه خدمات به شهروندان، به‌ویژه در شرایط اضطراری، در روزهای پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۰۸ دستگاه خودرو نیسان کمپرسی که قرارداد تأمین آن با خودروسازان داخلی منعقد شده بود، به شهرداری‌های کشور واگذار شد.

وی افزود: همچنین ۴۹۴ دستگاه از این خودروها به دهیاری‌های کشور اختصاص یافته است که با اولویت روستاهای کمتر برخوردار، به‌ویژه در استان‌های مازندران و گیلان، برای تقویت خدماتی نظیر جمع‌آوری و مدیریت پسماند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: این اقدام در چارچوب برنامه‌های حمایتی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای توسعه زیرساخت‌های خدمات شهری و روستایی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی در شهرها و روستاهای کشور انجام شده است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خاطرنشان کرد: از مجموع یک‌هزار دستگاه نیسان کمپرسی خریداری شده، ۲۰۰ دستگاه باقی‌مانده نیز تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور توزیع خواهد شد تا ناوگان خدماتی مدیریت شهری و روستایی بیش از پیش تقویت شود.

