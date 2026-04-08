تمهیدات متروی تهران برای مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب

به گزارش ایلنا و به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، در روز پنج‌شنبه ۲۰ فروردین هم‌زمان با مراسم چهلم رهبر شهید، خدمات‌رسانی در شبکه مترو تهران به صورت ویژه انجام می‌شود.

ایستگاه‌های آزادی تقاطع شادمان، شهید نواب‌صفوی، میدان انقلاب اسلامی، توحید، میدان حر، تئاتر شهر و منیریه با آمادگی کامل برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در مراسم فعالیت خواهند کرد.

برای سهولت در تردد و مدیریت حجم مسافران، پیش‌بینی اعزام قطارهای فوق‌العاده. در صورت نیاز انجام شده است.

همچنین آخرین اعزام قطارها ساعت ۲۳ از مبادی خطوط انجام خواهد شد.

براساس این گزارش، این مراسم از ساعت ۹:۴۰ صبح با حرکت دسته‌جات عزاداری و هیئات مذهبی از میدان جمهوری اسلامی به سمت مکان مقابل محل شهادت امام شهید، خیابان کشور دوست واقع در خیابان جمهوری تهران برگزار می‌شود.